美國５月份消費者物價指數（ＣＰＩ）按月升０﹒２％，符預期，按年升２﹒８％，更是
２０１２年２月以來最大升幅。撇除食物和能源項目，核心ＣＰＩ按月升０﹒２％，按年升
２﹒２％，是２０１７年２月以來的最大升幅。
通脹升溫，或影響儲局對加息步伐的取態。儲局於本港時間周四凌晨２時公布議息結果，縱
使市場普遍預期局方本月加息，但焦點是今年餘下時間只會再加息一次（即今年共加息３次），
抑或有更進取的加息步伐。《香港經濟日報》
13/06/2018 08:27
《外地經濟》美國通脹上升２﹒８％，６年來最強
美國５月份消費者物價指數（ＣＰＩ）按月升０﹒２％，符預期，按年升２﹒８％，更是
２０１２年２月以來最大升幅。撇除食物和能源項目，核心ＣＰＩ按月升０﹒２％，按年升
２﹒２％，是２０１７年２月以來的最大升幅。
通脹升溫，或影響儲局對加息步伐的取態。儲局於本港時間周四凌晨２時公布議息結果，縱
使市場普遍預期局方本月加息，但焦點是今年餘下時間只會再加息一次（即今年共加息３次），
抑或有更進取的加息步伐。《香港經濟日報》
|板塊分析13/06/2018
求樓若渴 融資較易 內房龍頭優勢明顯
|國際動態13/06/2018
中興今復牌 面臨索償困難重重
|剖析天下12/06/2018
超級議息周 前瞻歐美央行新舉動
|生財有道12/06/2018
【獵獸大軍】6隻獨角獸基金料豪吸散戶，小心CDR收割國產「韭菜」
|FOCUS12/06/2018
【ＦＯＣＵＳ】「世紀握手」恩恩甚輕鬆 中國或淪輸家？
|生財有道12/06/2018
聯儲局本周勢再加息，香港準備迎接遲來的P
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰