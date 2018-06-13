《外地經濟》美國通脹上升２﹒８％，６年來最強

美國５月份消費者物價指數（ＣＰＩ）按月升０﹒２％，符預期，按年升２﹒８％，更是

２０１２年２月以來最大升幅。撇除食物和能源項目，核心ＣＰＩ按月升０﹒２％，按年升

２﹒２％，是２０１７年２月以來的最大升幅。

通脹升溫，或影響儲局對加息步伐的取態。儲局於本港時間周四凌晨２時公布議息結果，縱

使市場普遍預期局方本月加息，但焦點是今年餘下時間只會再加息一次（即今年共加息３次），

抑或有更進取的加息步伐。《香港經濟日報》

