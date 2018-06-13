《經濟通通訊社１３日專訊》據《明報》報道，選舉管理委員會昨日開始就鄉郊代表選舉活
動建議指引諮詢公眾意見，建議包括在鄉郊選舉加入候選人簽署「確認書」安排，與特首、立法
會和區議會選舉看齊。鄉郊代表選舉將於明年１月舉行。
選管會主席馮驊表示，各選舉法例都訂明候選人要在提名表格簽署聲明，擁護《基本法》及
效忠香港特別行政區，用確認書提醒候選人有關法律條文和後果是適當。
另外，根據修訂後的選舉規例，選民要出示身分證明文件正本才可獲發選票。
（ｃｌ）（ｚｚ）
13/06/2018 09:22
【香港政情】選管會建議鄉郊代表選舉加入確認書
《經濟通通訊社１３日專訊》據《明報》報道，選舉管理委員會昨日開始就鄉郊代表選舉活
動建議指引諮詢公眾意見，建議包括在鄉郊選舉加入候選人簽署「確認書」安排，與特首、立法
會和區議會選舉看齊。鄉郊代表選舉將於明年１月舉行。
選管會主席馮驊表示，各選舉法例都訂明候選人要在提名表格簽署聲明，擁護《基本法》及
效忠香港特別行政區，用確認書提醒候選人有關法律條文和後果是適當。
另外，根據修訂後的選舉規例，選民要出示身分證明文件正本才可獲發選票。
（ｃｌ）（ｚｚ）
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