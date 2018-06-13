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13/06/2018 10:15

【空置稅】梁志堅：地建會最遲明早討論空置稅，再向政府交建議

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據《香港經濟日報》引消息指，地產建設商會計劃向政府就空
置稅提出三項建議，當中包括將空置稅擴至二手市場。該會執委會主席梁志堅接受《香港電台》
查詢時表示，此前已和超過１０間發展商代表開會，商討多方面議題，但仍未收集全部會員意見
及取得共識。
　　梁志堅指，他們將於今日下午或最遲明日早上再開會討論，希望列出稅項利弊，繼而向政府
提交建議並與其溝通。他續指，並非反對政府推行政策，但因政府不時都急事急辦，所以希望政
府實施政策前先考慮清楚。（ｄｌ）

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