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13/06/2018 11:19

【中興復牌】富瑞：中興復甦長路漫漫，但因罰金低於預期升目標價

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中興通訊（００７６３）同意一次性支付１０億美元解決與美
國的貿易糾紛後，其股份今日已經復牌。富瑞發表研究報告指出，這次罰金低於該行預估的１３
億美元，因此將中興目標價由原來的１４﹒３５元提高至１４﹒４１元，惟估計短期股價將面對
沉重沽售壓力，並會大幅波動，重申「遜於大巿」評級。
　　富瑞報告說，修訂後的和解條款大致符合預期，而在完成上述符款前，美國不會取消出口禁
令，中興至今已損失了最少一個半月的營收；預料該公司會在未來數天支付罰款，而中興亦可望
於下周中期恢復營業。
　　富瑞已相應調整對中興的盈利預測，現時估計２０１８年度會錄得輕微虧損，而淨利息開支
減少，促使富瑞略為調升中興往後數年的盈利預測，而可喜的是過去兩個月中國電訊公司沒有提
出任何重大投標，這對中興或屬利好消息，相信中興可以取回內地巿佔率，明年稍後時間，中國
５Ｇ投資將陸續投入，但短期內不見大幅擴張。（ｃｌ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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