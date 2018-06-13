【本港樓市】利嘉閣：５０屋苑上月平均呎價１４８９２元再度破頂

《經濟通通訊社１３日專訊》綜合利嘉閣地產研究部數據所得，今年５月，全港５０個指標

屋苑的加權平均實用呎價報１４８９２元，按月續升１﹒９％，已是連環第１６個月出現破頂；

而今年首５個月樓價已累升近８﹒４％。若與２０１６年３月１０８８３元的升浪起步點計，樓

價已連升２６個月，累積升幅高達３６﹒８％，並較２０１５年８月的上次峰頂再升２１﹒６％

。

然而，５月份５０指標屋苑交投量回落，共錄得５８３宗買賣，按月回落１８％，為近３個

月的低位。



＊預計６月指標屋苑樓價升約０﹒５％＊



利嘉閣地產總裁廖偉強表示，雖然業主反價惜售窒礙交投量，但卻無阻樓價不斷創新高，預

計６月份大市焦點進一步落在一手新盤，加上市場觀望月中美國議息後本港會否跟隨加息，而開

徵一手物業空置稅的研究或料快有公布，以上因素均為二手市場帶來一定心理壓力，預期６月份

５０指標屋苑樓價仍有力上升，但升幅或會放緩至只有０﹒５％左右，至於買賣交投量則料再跌

５％至１０％。

回顧全港三區樓價，５月份持續齊齊破紀錄，當中以九龍區表現最為標青。九龍區上月表現

優於大市，２１個指標屋苑的加權平均實用呎價單月大升３﹒１％，報１６２５６元，為首度突

破萬六元的新里程。（ｃｌ）

