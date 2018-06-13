【夜期時段】即月期指最新報３０７４６點，升３點，高水２１點

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０７５０點，升７點，高水２５

點，最新報３０７４６點，升３點，高水２１點，合約成交１３８８張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２０３５點，升４點，最新報１２０３２點，升１

點，低水４點，合約成交３３０張。（ｊｎ）

