《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０７５０點，升７點，高水２５
點，最新報３０７４６點，升３點，高水２１點，合約成交１３８８張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２０３５點，升４點，最新報１２０３２點，升１
點，低水４點，合約成交３３０張。（ｊｎ）
13/06/2018 17:40
【夜期時段】即月期指最新報３０７４６點，升３點，高水２１點
《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０７５０點，升７點，高水２５
點，最新報３０７４６點，升３點，高水２１點，合約成交１３８８張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２０３５點，升４點，最新報１２０３２點，升１
點，低水４點，合約成交３３０張。（ｊｎ）
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