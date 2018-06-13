《再戰明天》儲局明晨公布議息結果，內地公布工業生產及零售銷售

《經濟通通訊社１３日專訊》美國聯儲局明晨（１４日）議息，日本央行明早展開兩天貨幣

決策會議；同時，內地公布工業生產及零售銷售等。



＊市場料聯儲局加息０﹒２５％，日央行展開兩天決策會議＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨２：００ａｍ，美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ

）宣布利率決議後將發布聲明，市場料聯邦基金利率將由１﹒７５％升上２％。２：３０ａｍ，

美聯儲主席鮑威爾就利率政策召開記者會。

明晨１：１５ａｍ，英倫銀行金融政策委員會委員卡什亞普發表演講。

明日，美國國務卿蓬佩奧訪華。

在上海，明日舉行第十屆陸家嘴論壇（至１５日）

第五屆中國－南亞博覽會明日開幕

日本央行明日召開貨幣政策會議（至１５日）



＊澳洲公布５月失業率＊



在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布一周外資投資日本債券和股票，及日本投資海外

債券和股票的資金流向。９：３０ａｍ，澳洲公布５月失業率，料由５﹒６％降至５﹒５％；就

業人口料由２﹒３萬降至１﹒９萬。



＊內地公布工業生產及零售銷售等＊



明早１０：００ａｍ，中國公布５月城鎮固定資產投資（年初至今）；年率料維持於７％。

內地５月工業生產（年初至今）年率料維持於６﹒９％；年率料維持於７％。內地５月零售銷售

年率料由９﹒４％升上９﹒６％；零售銷售（年初至今）年率料維持於９﹒７％。



＊德法公布通脹率＊



明午１２：００ｐｍ，日本公布５月東京住宅銷售。１２：３０ｐｍ，日本公布４月工業生

產和產能利用率。

２：００ｐｍ，德國公布５月消費者物價指數，月率料由持平升上０﹒５％；年率料由

１﹒６％升上２﹒２％。２：４５ｐｍ，法國公布５月消費者物價指數，月率料由０﹒２％升上

０﹒４％；年率料由１﹒６％升上２％。

４：３０ｐｍ，香港公布第一季工業生產和生產者物價指數。



＊金管局合辦綠色及社會責任債券會議。＊



在本港，明日公布５月底止外匯基金境外資產數字。此外，金管局與國際資本市場協會主辦

綠色及社會責任債券會議。

民生國際（００９３８）公布全年業績。中信股份（００２６７）開股東周年大會。

（ｈｏ）

