【康宏風暴】康宏（１０１９）售第一信用股份（８２１５）錄虧損

《經濟通通訊社１３日專訊》康宏環球（０１０１９）公布，其間接全資附屬公司－康宏財

務作為賣方，與獨立第三方買方－肖國良訂立買賣協議。康宏財務已同意出售而肖國良已同意購

買合共１０﹒７億股第一信用（０８２１５）股份，相當於全部已發行股本約２９﹒５％，總代

價為６１０１﹒２８萬元。

康宏環球表示，由於出售事項，預期集團將確認之虧損介乎約３﹒１１億元至３﹒２４億元

，即出售事項總代價與集團分別於２０１６年１２月３１日及２０１７年６月３０日持有待售股

份及帳面值之間的差額。

集團指，有意並正在透過高等法院訴訟展開之法律程序向上述法律程序所提述之相關人士追

討損失。

康宏環球指，第一信用股份由去年１１月起已暫停買賣，且於不久將來恢復買賣之前景並不

明朗；儘管為第一信用之單一最大股東，集團並無積極參與第一信用之業務，亦無代表於第一信

用之董事會；及第一信用集團之業務與集團現有業務重疊，而並無帶來任何協同作用。

集團指，第一信用之投資之帳面金額包括第一信用於去年６月底之收購商譽及資產淨值，此

乃由於其由去年１１月２４日於聯交所暫停買賣起，已不再反映第一信用之投資之公允價值。經

考慮有關因素後，第一信用之投資並不符合集團之整體業務策略。因此，出售事項乃集團之策略

舉措，以提升流動資金，能夠將其資源重新調配至其他潛在投資，此更符合長期業務策略。

（ｊｎ）

