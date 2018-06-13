【企業盈喜】盛洋投資（００１７４）料中期由虧轉盈

《經濟通通訊社１３日專訊》盛洋投資（００１７４）發盈喜，預期中期錄得綜合溢利，去

年同期綜合虧損９２２０萬元。

盛洋投資指，去年實行改善資本架構，有效減低有關結欠控股股東盛美管理之股東貸款的非

現金估算利息開支及已付或應付利息開支。股東貸款因在去年５月向盛美發行永久債券而被其取

代，永久債券獲確認為公司的權益；集團於今年２月收購於美國合夥企業的權益致令租金收入增

長；及於今年上半年收取基金投資的股息收入。

盛洋投資預期於７月３１日或之前刊發中期業績。（ｊｎ）

