《小傳日記》美國勢加息，淡友大反擊；魚缸急散水，內銀拖後腿！

《小傳日記》花旗國侵侵同北韓金仔，噚日（１２日）嘅會面最終都傾得掂數簽得成聲明，

雖然大部分人唔知佢地簽咗Ｄ乜，但見到呢兩位狂人都笑笑口，「孖屐」估到應該唔會有咩特別

嘢發生，最終都冇令到「孖屐」掀起風浪。

不過，「孖屐」最關心嘅，就肯定係聯儲局聽朝會公布嘅議息結果，睇嚟今個月加息就梗架

啦，所以缸友都係比較關心，儲局公布結果後會講Ｄ咩，同講一講今年加息次數嘅展望。由於噚

晚花旗國公布嘅五月ＣＰＩ數據省鏡，仲要係近六年嚟最快增速，缸友即時心感不妙，事關儲局

放鷹嘅可能性提高，令到大市氣氛更加不穩，香江魚缸今朝低開１１２點，加上神州五月新增貸

款差過預期，內銀佬全線插水，中午埋單跌１９２點。

下晝內銀佬持續被缸友掟貨，唔少內銀碌低超過１巴仙，魚缸更加冇運行，跌幅擴至４１４

點，全日低見３０６８８點，到最後埋單只係較全日低位高少少，報３０７２５點，跌３７７點

或１﹒２２巴仙，一次過失守１０天線、２０天線同１００天線。成交同過去幾日一樣咁低迷，

只有８４４億銀，較噚日少咗近４巴仙。



＊中興被重罰缸友即逃逸，晶片佬高飛華虹冇走雞＊



正所謂用錢解決到嘅問題唔係問題，停賽停咗兩個月嘅中興通訊（００７６３）終於同美國

佬達成和解協議，除咗要畀成１４億美金嘅天價罰款外，仲要喺３０日內中興全部董事局成員都

要執包袱散水，而董事局新血或者會換成花旗國嘅人，從此中興就被美國佬捏住條頸了。中興前

景唔多掂，加上今年可能因為天價罰款而倒蝕，兼且有成兩個月做唔到生意，今朝復賽前嘅競價

時段就已經急插近３８巴仙，全日最多大插近４２巴仙，低見１４﹒８８銀，最終埋單都要跌近

４２巴仙，報１４﹒９６銀；復賽前嘅收市價為２５﹒６銀。

不過，有大行就話，中興事件後，神州會痛定思痛搞好上游晶片業，晶片佬今日逆市爆上，

華虹半導體（０１３４７）愈升愈勁，全日爆升超過一成，報２３﹒２５銀，仲喺最新山頂位

２３﹒３銀插旗。中芯（００９８１）都彈起近半成，報１１﹒２８銀。連平時冇乜「刁」嘅先

進半導體（０３３５５）都一樣炒起超過７巴仙，報０﹒８９銀。



＊長實有大刁長和卻觸礁，息差有望升大象卻驚青＊



誠哥雖然已經退咗休，但長和系嘅業務並唔會因為咁已有所停滯，繼前排旗下屈臣氏公布，

計劃喺全球開多１３００間分店外，長和系更打算「濕平」，確認由電能（００００６）、長建

（０１０３８）同長實（０１１１３）組成嘅財團，或長實收購袋鼠國天然氣一哥ＡＰＡ，仲傳

出要超過７７０億港紙添，但有關計劃仍然要等其他股東同政府機構批准。大和亦都唱好呢單大

「刁」，話如果買得成嘅話，長建出年嘅利潤會增加１１巴仙，但淨負債率就會由今年底嘅１５

巴仙升到去２７巴仙。

不過，缸友對呢單大「刁」反應唔算好大，一號仔長和仲要碌低超過兩巴仙，報８９﹒５銀

。長實同長建就跣低唔夠一巴仙，報６６﹒２銀同５９﹒３５銀。電能就比較硬淨，升咗唔夠一

巴仙，報５５﹒９５銀。

花旗國聽朝就公布議息結果，加息四分之一厘就梗架啦，受惠加息嘅國際錢莊佬理應可睇高

一線，但佢地今日都要隨市插水，大象（００００５）腳軟跌咗唔夠一巴仙，報７６﹒６５銀。

渣打（０２８８８）一樣跣低近一巴仙，報７７﹒１銀。



＊聽晚睇世盃體育佬飲杯，李寧高高高安唱亦風騷＊



話咁快聽日（１４日）就系世界盃喇，一班體育佬想唔升都難。「體操王子」李寧（０２３

３１）今日彈起近３巴仙，報９﹒７５銀，高見９﹒９９銀，創逾６年來新高。街坊安踏

（０２０２０）就升咗超過１巴仙，報４９蚊，升咁多當然順便又創新高喇，全日最高見

４９﹒３銀，勁！街坊３６１度（０１３６１）都冇走雞，踢高近兩巴仙，報２﹒６２銀。

不過今次世界盃贊助商蒙牛（０２３１９）噚日喺最高山頂位插旗，見３０﹒２銀後，今日

就要唞一唞，跣低近兩巴仙，報２９﹒３銀。



＊讀之乎者也睿見要跪下，績差終揭盅創維卻上衝＊



之前教育佬升咗好多，最近出現獲利回吐盤。溫書呢單嘢千祈唔好臨急抱佛腳，考前望一望

，陣間會唔記得晒架。２１世紀教育（０１５９８）同睿見（０６０６８）兩個今朝先勇創上市

新高，但前者埋單仲升咗近兩巴仙，報２﹒１５銀，後者之後就無晒油，急插近６巴仙，報

７﹒０３銀。仲有街坊澳洲成峰（０１７５２）都頭耷耷碌低１巴仙，報０﹒８１銀。

魚毛仔創維數碼（００７５１）啱啱派咗業績表，話自己全年少賺近６成。但可能公司早喺

４月尾已發咗盈警，所以粉絲們早已消化晒，今日反而趁機會入貨添，收市彈高近７巴仙，以

４﹒０８銀完場。請請！



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