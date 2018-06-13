《真知灼見－溫灼培》歐元今晚或迎來反彈

《真知灼見》美國總統特朗普與朝鮮領袖金正恩會面後簽署了聯合聲明。聲明中，特朗普保

證了朝鮮及金正恩的安全。而金正恩則承諾會把朝鮮達至無核化。不過，聲明中缺乏任何細則朝

鮮如何解除其所有核武。整個會面未見對金融市場帶來太大影響。始終，市場從來不對這初次的

見面存有期望。而實際上，有關會面也沒為市場帶來額外驚喜。現在市場焦點已轉移至今晚

（１３日），嚴格是星期四（１４日），本港時間凌晨２：００聯儲局公布的議息會議結果，及

於周四晚本港時間晚上７：４５歐央行的議息會。



昨晚（１２日）最為市場觸目要說是美國公布的通脹數字。美國５月份以消費物價指數衡量

的年通脹率為２﹒８％，是自２０１２年２月以來最高增長水平。回觀４月份通脹率為２﹒５％

。５月份通脹大幅上升，很大程度是受緩步上升的油價拉動。不過，就是觀察美國５月核心年通

脹率，通脹水平仍是高企２﹒２％，成為自２０１７年２月以來最高，４月該數字為２﹒１％。

明顯，在美國經濟加快增長下，通脹正已開始重臨。值得留意今晚聯儲局如何看美國的通脹前景

，並會否因通脹加快而擴大今年加息步伐。受上述因素影響，美元全面上揚，今早於亞洲市場歐

元被壓至１﹒１７４５美元，商品貨幣亦全面回軟。



對於今晚聯儲局議息會，筆者並不預期聯儲局會透露今年內將合共加息三次或四次。相信聯

儲局也想先觀察歐央行的行動，待下次議息會再作決定。當中原因簡單，聯儲局已合共加息六次

，歐央行現今尚未退市。聯儲局是不能獨自不斷加息，這會過度推升美元匯價，這對美國貿易以

至經濟一些好處也沒有。所以筆者相信聯儲局也想先觀察歐央行的行動再作決定。假使上述分析

正確，今晚市場可能會因感失望而對美元作拋售，使聯儲局議息會過後歐元有機會重上１﹒１８

美元水平。就現在到本月底，料歐元於１﹒１６５０－１﹒２０美元間走上落。但一點必須指出

，面對著歐美貿易紛爭這大前提下，歐元要重上１﹒２０美元之上並不容易。

《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

