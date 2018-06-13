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即市新聞

13/06/2018 10:00

《嬈望大中華－彭藹嬈》人民幣匯率面臨貶值壓力

　　《嬈望大中華》上回，筆者提到中國開放金融市場，但是，筆者並未有預期到其力量使資金
流入中國在岸市場之大。
　　我們預測中國外匯儲備將從４月份的３﹒１２５萬億美元下降至５月份的３﹒１０６億美元
，但數據公布為上漲至３﹒１１１萬億美元，這令我們感到驚訝。由於美元強勁反彈，５月份的
美元指數上漲２﹒４３％，這直接降低了外匯儲備中非美元資產的價值，這使我們預測儲備金會
大幅下降。

＊中國開放外商投資國內市場讓資本流入＊

　　我們最初作出預測時，也考慮到資金淨流入，不過卻低估了中國對外開放政策所構成的影響
。外匯儲備損失低於預期，可能是由於中國在４月底開放外國投資者進入市場，帶動的直接投資
淨流入中國的在岸市場。到目前為止，新的外資投資政策，讓外國投資者可以將資金帶到中國的
行業，包括金融業，其中資產管理行業最為矚目，其次是汽車制造業。
　　如果外商投資資金流入是中國外匯儲備在５月份輕微下降的根本原因，而中國繼續開放市場
給外商投資，那麼即使人民幣匯率走弱，中國的外匯儲備下降速度可能不會太快速。這意味著人
民幣兌美元匯率將有更大的下行空間（即人民幣貶值空間加大）。

＊人民幣是被動式貶值＊

　　中國和美國之間貿易戰升級，以及意大利和西班牙政治風險上升，而後者的原因至為關鍵，
形成了強勁的美元走勢，這也是我們調整人民幣預測的關鍵原因。
　　強勢美元應會令美國政府頭疼，因為這無助於縮小與中國的貿易逆差。隨著美元兌大多數主
要貨幣走強，中國應該願意允許人民幣走軟。因為這個動作是向美國發出一個重要的信號，表示
著匯率變動主要是美元飆升而非中國操縱的結果。
　　而且，我們原本擔心人民幣貶值會導致資本迅速外流，但是市場對外商開放，讓我們的擔心
減輕了，因此人民幣貶值空間加大。
　　換句話說，這意味著中國正在被動地令人民幣走弱。美元強勢所帶來的被動影響，使我們認
為人民幣兌美元的小幅貶值比我們先前估算的可能性更大。

＊預測２０１８全年人民幣貶值１﹒５％＊

　　縱觀上述所有因素，我們對美元兌人民幣的匯率預測進行調整，預測至２０１８年底將回落
至６﹒６０的水平，即是預計全年人民幣兌美元貶值１﹒５％。
《ＩＮＧ銀行大中華經濟師　彭藹嬈》

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