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即市新聞

13/06/2018 16:13

內銀股拖累，港股挫３７７點收３０７２５穿廿天線，成交８４４億

　　《經濟通通訊社１３日專訊》市場憂慮聯儲局提速加息，拖累港股今早開市即告失守三萬一
關，低開１１２點報３０９９０點。雖然半導體股受追捧逆市踢高，部分體育股亦續強勢接連破
頂，但難改大市不振氣氛。因重磅股疲弱，內銀及醫藥股捱沽，港股最終全日收跌３７７點或
１﹒２２％，報３０７２５點，收市前最多挫４１４點，低見３０６８８點，失守１０天線
（３０９６７點）及２０天線（３０８６７點）。全日主板成交８４４﹒２９億元，按日跌
３﹒７６％。
　　國指跌１７０點或１﹒４％，報１２０３５點，滬指跌３０點或０﹒９７％，報３０４９點


＊首日復牌中興挫逾四成，晶片股逆市走強華虹創新高＊　

　　與美國政府和解後，今日復牌的中興通訊（００７６３）（深：００００６３）宣布與美國
和解，但公司被罰款兼董事會將大換血，其於競價時段已急插３７﹒５％，其後最多瀉
４１﹒８８％，低見１４﹒８８元，全日跌４１﹒５６％，報１４﹒９６元。
　　晶片股逆市走高，受惠券商料內地將加強扶持晶片業，中芯國際（００９８１）漲
４﹒６４％，報１１﹒２８元。華虹半導體（０１３４７）急漲１０﹒４５％，報２３﹒２５元
，盤中高見２３﹒３０元兼破頂。
　　有分析指蘋果庫存趨向正常，但其供應商瑞聲科技（０２０１８）仍下跌４﹒１０％，報
１２１﹒６元，失守１０天線（１２３﹒２４元）及５０天線（１２２﹒０７８元），為跌幅最
大藍籌。
　　內銀股受累新增貸款等金融數據遜預期，工行（０１３９８）、建行（００９３９）跌
１﹒６８％及１﹒２４％，分別報６﹒４４元及７﹒９６元。重磅股方面，騰訊（００７００）
下跌０﹒５３％，報４１５﹒２元；匯控（００００５）在今晚凌晨美聯儲公布議息結果前，微
跌０﹒１３％，報７６﹒６５元。

＊世界盃臨近體育股落鑊，醫藥股回吐石藥跌２﹒７３％＊　

　　世界盃明日開鑼，體育運動股續炒熱，當中李寧（０２３３１）上升２﹒６３％，報
９﹒７５元，盤中高見９﹒９９元，創逾６年新高。安踏體育（０２０２０）上升１﹒２４％，
報４９元，盤中高見４９﹒３元破頂。
　　　醫藥股今日回吐，藥明生物（０２２６９）跌逾５﹒０９％，收報８８﹒５元，跌穿１０
天線（９２﹒９１元）。石藥（０１０９３）跌２﹒７３％，報２４﹒９５元，為今日跌幅第三
大藍籌及國指成分股。金斯瑞（０１５４８）延後完成配股日期，急跌７﹒１２％，報２３﹒５
元。（ｋｚ）

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