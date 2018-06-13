內銀股拖累，港股挫３７７點收３０７２５穿廿天線，成交８４４億

《經濟通通訊社１３日專訊》市場憂慮聯儲局提速加息，拖累港股今早開市即告失守三萬一

關，低開１１２點報３０９９０點。雖然半導體股受追捧逆市踢高，部分體育股亦續強勢接連破

頂，但難改大市不振氣氛。因重磅股疲弱，內銀及醫藥股捱沽，港股最終全日收跌３７７點或

１﹒２２％，報３０７２５點，收市前最多挫４１４點，低見３０６８８點，失守１０天線

（３０９６７點）及２０天線（３０８６７點）。全日主板成交８４４﹒２９億元，按日跌

３﹒７６％。

國指跌１７０點或１﹒４％，報１２０３５點，滬指跌３０點或０﹒９７％，報３０４９點

。



＊首日復牌中興挫逾四成，晶片股逆市走強華虹創新高＊



與美國政府和解後，今日復牌的中興通訊（００７６３）（深：００００６３）宣布與美國

和解，但公司被罰款兼董事會將大換血，其於競價時段已急插３７﹒５％，其後最多瀉

４１﹒８８％，低見１４﹒８８元，全日跌４１﹒５６％，報１４﹒９６元。

晶片股逆市走高，受惠券商料內地將加強扶持晶片業，中芯國際（００９８１）漲

４﹒６４％，報１１﹒２８元。華虹半導體（０１３４７）急漲１０﹒４５％，報２３﹒２５元

，盤中高見２３﹒３０元兼破頂。

有分析指蘋果庫存趨向正常，但其供應商瑞聲科技（０２０１８）仍下跌４﹒１０％，報

１２１﹒６元，失守１０天線（１２３﹒２４元）及５０天線（１２２﹒０７８元），為跌幅最

大藍籌。

內銀股受累新增貸款等金融數據遜預期，工行（０１３９８）、建行（００９３９）跌

１﹒６８％及１﹒２４％，分別報６﹒４４元及７﹒９６元。重磅股方面，騰訊（００７００）

下跌０﹒５３％，報４１５﹒２元；匯控（００００５）在今晚凌晨美聯儲公布議息結果前，微

跌０﹒１３％，報７６﹒６５元。



＊世界盃臨近體育股落鑊，醫藥股回吐石藥跌２﹒７３％＊



世界盃明日開鑼，體育運動股續炒熱，當中李寧（０２３３１）上升２﹒６３％，報

９﹒７５元，盤中高見９﹒９９元，創逾６年新高。安踏體育（０２０２０）上升１﹒２４％，

報４９元，盤中高見４９﹒３元破頂。

醫藥股今日回吐，藥明生物（０２２６９）跌逾５﹒０９％，收報８８﹒５元，跌穿１０

天線（９２﹒９１元）。石藥（０１０９３）跌２﹒７３％，報２４﹒９５元，為今日跌幅第三

大藍籌及國指成分股。金斯瑞（０１５４８）延後完成配股日期，急跌７﹒１２％，報２３﹒５

元。（ｋｚ）

