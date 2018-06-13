【答問時間】林鄭：解決房屋問題的治本方法為增加土地供應

《經濟通通訊社１３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會質詢環節。民主黨涂謹申批評林

鄭月娥指房屋問題屬其施政的重中之重，但上任一年來只是舉行了土地大辯論，未有任何實質的

措施，質疑林鄭月娥是「不打得」，還是暗地裡進行官商勾結。

林鄭月娥回應指，要解決房屋問題，最治本方法是增加土地供應，政府已十分努力解決土地

問題，又指香港不缺土地，但欠缺發展土地的共識，希望涂謹申不要講「風涼話」。（ｃｗ）

