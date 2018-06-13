【答問時間】謝偉俊稱香港成「走數之都」，林鄭指會親自檢視問題

《經濟通通訊社１３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會質詢環節。建制派議員謝偉俊提

到，在法庭拍攝的內地女子唐琳玲拖欠２０萬訟費，但現已回到內地；另外又有大學生拖欠學費

貸款、醫療系統非符合資格人士「走數」等情況，令香港成為「走數之都」，問特首可有措施應

對。

林鄭月娥表示，關注有關問題，亦願意親自檢視，但認為在保障公帑的同時，要考慮會否

為某些人帶來困難，例如追討學生貸款，會否造成追討成本問題，強調有關當局都會作出檢視。

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