【香港政情】毛孟靜指公眾有權了解警方使用水炮車的守則

《經濟通通訊社１３日專訊》議會陣線毛孟靜批評，警方以擔心影響行動細節和戰術部署為

由，拒絕公開水炮車的使用守則，認為是將警方和市民完全置於對立面，強烈譴責警方的決定。

毛孟靜指，公眾有權知道警方的權限，例如哪種程度的武力屬過度使用暴力，因此再呼籲警

方公開水炮車的使用守則。（ｃｗ）（ｚｚ）

