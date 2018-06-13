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13/06/2018 15:25

【一地兩檢】立法會以４１票贊成２０票反對，通過條例草案二讀

　　《經濟通通訊社１３日專訊》立法會今恢復「一地兩檢」條例草案二讀辯論，梁君彥在開始
續議條例草案後，隨即讓運輸及房屋局局長陳帆發言，沒有讓上星期已按掣而未有機會發言的議
員發言，多名民主派提出規程問題，隨後付諸表決，最後條例草案在４１票贊成、２０票反對、
１票棄權之下通過二讀。
　　民主派的林卓廷、尹兆堅、鄺俊宇和區諾軒因被梁君彥裁斷行為極不檢點被逐，未能投票。
（ｃｗ）（ｚｚ）

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