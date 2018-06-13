《經濟通通訊社１３日專訊》立法會今恢復「一地兩檢」條例草案二讀辯論，梁君彥在開始
續議條例草案後，隨即讓運輸及房屋局局長陳帆發言，沒有讓上星期已按掣而未有機會發言的議
員發言，多名民主派提出規程問題，隨後付諸表決，最後條例草案在４１票贊成、２０票反對、
１票棄權之下通過二讀。
民主派的林卓廷、尹兆堅、鄺俊宇和區諾軒因被梁君彥裁斷行為極不檢點被逐，未能投票。
（ｃｗ）（ｚｚ）
13/06/2018 15:25
【一地兩檢】立法會以４１票贊成２０票反對，通過條例草案二讀
《經濟通通訊社１３日專訊》立法會今恢復「一地兩檢」條例草案二讀辯論，梁君彥在開始
續議條例草案後，隨即讓運輸及房屋局局長陳帆發言，沒有讓上星期已按掣而未有機會發言的議
員發言，多名民主派提出規程問題，隨後付諸表決，最後條例草案在４１票贊成、２０票反對、
１票棄權之下通過二讀。
民主派的林卓廷、尹兆堅、鄺俊宇和區諾軒因被梁君彥裁斷行為極不檢點被逐，未能投票。
（ｃｗ）（ｚｚ）
|FOCUS13/06/2018
【FOCUS】美國會欲再置中興死地 基金執輸引發創投反思
|生財有道13/06/2018
【息魔來襲】香港逐步進入加息周期 港人供樓頂得住?
|板塊分析13/06/2018
求樓若渴 融資較易 內房龍頭優勢明顯
|國際動態13/06/2018
中興今復牌 面臨索償困難重重
|剖析天下12/06/2018
超級議息周 前瞻歐美央行新舉動
|生財有道12/06/2018
【獵獸大軍】6隻獨角獸基金料豪吸散戶，小心CDR收割國產「韭菜」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰