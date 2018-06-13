《鍾之日記》中興蒸發２１２億，憂慮錢荒中港同跌

《鍾之日記》６月１３日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國聯儲局明日凌晨公布加息結果前夕，中港兩地流動性緊張憂慮再起。３個月期港元

ＨＩＢＯＲ（香港銀行同行業拆借利率）報２﹒００６０８％，為２００８年１２月以來首次躍

升至２％水平上方。內地方面，人行公布的５月金融數據差於市場預期，當中社會融資規模增量

創近兩年來最低水平，信用債淨融資近一年來再現負值，市場擔心中國式去槓桿似有用力過猛之

嫌，企業融資難，將加大經濟的下行壓力並加劇企業債務違約風險。

滬深股市全線受壓。滬綜指低開，午後跌幅顯著擴大，最低見３０４４點，收報３０４９點

跌０﹒９７％，深成指及創業板分別跌１﹒５％及１﹒６％。人行今日大額逆回購１３００億元

人民幣，於公開市場淨投放７００億元，規模為今個月以來最大，但兩市全日成交額仍縮至

３４２９億元，較上日（１２日）減少２％。



＊香江開市即告失守三萬一＊



香江魚缸今早開市即告失守三萬一關，低開１１２點報３０９９０點。雖然半導體股受追捧

逆市踢高，部分體育股亦續強勢接連破頂，但難改大市不振氣氛。因重磅股疲弱，內銀及醫藥股

捱沽，港股最終全日收跌３７７點或１﹒２２％，報３０７２５點，收市前最多挫４１４點，低

見３０６８８點，失守１０天線（３０９６７點）及２０天線（３０８６７點）。全日主板成交

８４４﹒２９億元，按日跌３﹒７６％。

世界盃明日開鑼，體育運動股續炒熱，當中李寧（０２３３１）升２﹒６％，盤中高見

９﹒９９元，創逾６年新高。安踏體育（０２０２０）升１﹒２％，報４９元，盤中高見

４９﹒３元破頂。



＊社融大降引發去槓桿過度憂慮，內銀股走弱＊



人行昨日公布的信貸數據疲弱，５月新增人民幣貸款逾１萬億，低於市場預期，而５月社會

融資規模增量同比更大降２８％，創下近兩年來最低水平，其中企業債券淨融資更出現負值，數

據表明在強監管下表外信貸大幅收縮，引發市場對去槓桿措施是否已誤傷實體經濟的憂慮。

信貸嚴重收縮，銀行股全線走弱，四大行齊下挫，中行（０３９８８）跌１﹒４％，農行

（０１２８８）及工行（０１３９８）齊跌１﹒７％，建行（００９３９）跌１﹒２％，招行

（０３９６８）跌１﹒５％，中信行（００９９８）亦跌１﹒７％。

分析認為，新增信貸意外大幅下滑，表明去槓桿措施取得進展，影子銀行信貸的下降尤為劇

烈。緊信用環境下，企業融資不足將進一步激發信用違約，促使金融機構收緊融資條件，帶來惡

性循環，處置風險的風險將會顯著上升，監管政策有必要做出適度調整。

市場估計，監管層或通過寬信貸和適度流動性投放等呵護實體經濟融資環境，防範信用風險

進一步惡化，料６－７月人行或再次推出降準置換ＭＬＦ操作。此外，亦有分析估計，人行或提

高逆回購和ＭＬＦ這些政策工具的利率，以緩沖聯儲會收緊政策的衝擊，繼續推動去槓桿進程。



＊中興復牌，Ｈ股超預期大瀉＊



中興通訊（００７６３）（深：００００６３）今日首日復牌，ＡＨ股毫無懸念雙雙急瀉。

中興Ａ股開市即一字跌停直至收市，報２８﹒１８元人民幣，Ａ股流通市值蒸發１０７﹒５８億

元人民幣，港股市場由於無漲跌停限制，中興Ｈ股全日暴瀉４１﹒５６％，報１４﹒９６元，創

下去年５月以來股價新低，Ｈ股市值減少８０﹒０８億港元。折合港元計算，中興通訊市值一日

內合共蒸發了２１２億元。

中興美國禁令解除的代價是支付１４億美元罰款，３０日內更換全部董事。中興並指將盡快

恢復經營活動，並重新編制今年首季業績。

內地基金公司早前多次調低中興ＡＨ股估值，其中，Ａ股大多被調低至２０﹒０４元人民幣

，較停牌前的３１﹒３１元人民幣，有４個跌停板。至於Ｈ股方面，大部分估值為１６﹒３８港

元，較停牌前報２５﹒６港元，有３６％跌幅，而Ｈ股今日的暴跌情況已超出市場預期。

受惠券商料內地將加強扶持晶片業，中芯國際（００９８１）漲４﹒６％，華虹半導體

（０１３４７）急漲１０﹒４５％，盤中高見２３﹒３０元兼破頂。



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