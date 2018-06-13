【中興復牌】中興Ａ復牌無懸念跌停，基金料Ａ股有４個跌停

《經濟通通訊社１３日專訊》停牌近兩個月，中興通訊（００７６３）

（深：００００６３）ＡＨ股今日復牌，Ａ股開市無懸念跌停，報２８﹒１８元（人民幣．下同

），封單超過６００萬手，開市亦維持１０％跌幅，目前成交額１２５９萬元。

Ｈ股競價大瀉３７﹒５％，開市後跌幅擴至３９％，報１５﹒５４港元，成交額逾６億港元

。

內地基金公司早前多次調低中興ＡＨ股估值，其中，Ａ股大多被調低至２０﹒０４元，較停

牌前的３１﹒３１元，有近３６％跌幅，意味有４個跌停板。

至於Ｈ股方面，大部分估值為１６﹒３８港元，較停牌前報２５﹒６元，同樣有３６％跌幅

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中興昨（１２日）晚公告，指上星期五（８日）與美國商務部、工業與安全局達成新和解協

議，取代去年３月與工業與安全局達成的協議。公司要在新協議後６０日內一次性支付１０億美

元罰款，並在９０日內向美國銀行託管帳戶額外支付４億美元暫緩罰款。

公司又要在３０日內更換公司及中興康訊的全部董事局成員，解僱高級副總裁以上管理層，

以及違反出口管制的人員，並自費聘請一名獨立特別合規協調員，負責監察相關合規情況並向董

事局和商務部匯報。

另外，中興又指，將盡快恢復經營活動，並重新編制今年首季業績。（ｋｌ）

