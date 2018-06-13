《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國家主席習近平在山東考察時表示，一直
有這樣一個信念，建設海洋強國。發展海洋經濟、海洋科研是推動強國戰略很重要的一個方面，
一定要抓好。關鍵的技術要靠自主來研發，海洋經濟的發展前途無量。
13/06/2018 09:25
【駐京專電】習近平：建設海洋強國，推動海洋科研
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國家主席習近平在山東考察時表示，一直
有這樣一個信念，建設海洋強國。發展海洋經濟、海洋科研是推動強國戰略很重要的一個方面，
一定要抓好。關鍵的技術要靠自主來研發，海洋經濟的發展前途無量。
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