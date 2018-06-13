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即市新聞

13/06/2018 11:53

【擴大開放】分析：ＱＦＩＩ等政策障礙獲清理，人幣匯率無大影響

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人行及外匯局昨日發文，大幅鬆綁ＱＦＩＩ及ＲＱＦＩＩ政策
，包括取消ＱＦＩＩ資金匯出２０％比例要求，以及ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ本金鎖定期要求；並
允許ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ開展外匯套期保值，對沖境內投資的匯率風險。
　　招商證券宏觀研究主管謝亞軒在報告中稱，隨著新一輪改革政策的出台，境外機構通過這兩
個渠道進入中國資本市場更加便利，此前影響外資投資熱情的資金匯出限制及鎖定期要求的取消
，將進一步吸引外資投資中國資本市場。
　　報告指，今年以來，境外機構通過ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ、陸股通、債券通等渠道增持的中
國股債規模已累計超４０００億元，未來仍將繼續明顯擴張。從今年監管機構的改革思路來看，
當前推動的資本市場開放是「雙向」的，而非「８１１」匯改之後的偏重「流入側」改革。

＊鬆綁ＱＦＩＩ資金匯出，對人幣匯率沒有實質性影響＊

　　澳新銀行中國市場經濟學家曲天石表示，此舉對於人民幣匯率而言沒有實質性影響，主要益
處在於資金匯出層面，匯出限制之前只是在ＱＦＩＩ和ＲＱＦＩＩ上才有，鎖定期問題也一樣，
更多是政策層面清理障礙，對沖問題以前沒有明確，這次明確了。
　　他表示，短期內不會出現資金大量匯出的情形，因這些產品主要是投股市，對中美利差敏感
度不高，而且考慮到納入ＭＳＣＩ因素，現在股市還是應該以流入為主。（ｂｉ）

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