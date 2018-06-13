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13/06/2018 09:23

【數據解讀】中金：社融明顯低預期，貨幣政策或定向微調

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人行公布的５月金融數據顯示，５月末Ｍ２餘額１７４﹒３１
萬億元（人民幣．下同），按年增長８﹒３％；當月人民幣貸款增加１﹒１５萬億元，同比多增
４０５億元。值得注意的是，５月社融數據７８００億元，明顯低於預期，與４月相比接近腰斬
，相比去年同期大幅減少３０２３億元。
　　中金固收團隊分析指，貸款增量和Ｍ２增速總體上符預期，但社融數據明顯低於預期，主要
是今年嚴監管背景下，非標和票據持續萎縮，屬於政策調控的正常效應。另外，今年ＰＰＰ和城
投平台融資收緊令基建投資放緩，這也是社融減弱的原因之一。
　　儘管社融增量有所走低，但社融餘額增速仍維持在略高於１０％的水平，仍高於ＧＤＰ增速
。從宏觀數據來看，目前整體經濟不弱，但結構分化比較明顯，中上游行業的景氣程度較高，而
下游偏弱。國企央企的融資相對更有保障，而中小企業的融資難度有所提升，因此今年企業的分
化也明顯加大。
　　鑒於去槓桿是政策的主基調，中金預計無論是貨幣政策還是金融監管都不可能出現明顯的放
松，但可能會有定向的微調政策。宏觀總量不弱，而微觀分化加劇，使得債券投資層面需要更注
意對不同類型債券進行區分，選擇中短久期利率債將是最為穩妥的投資策略。（ｌｃ）

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