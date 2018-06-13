《經濟通通訊社１３日專訊》內地５月新增社會融資同比降２８﹒４％差於預期，創２２個
月新低。國務院發展研究中心金融研究所助理研究研究王洋分析指，社融增量偏低，顯示信用收
縮十分劇烈，考慮到非信貸壓縮太多，信貸其實增長也是明顯不足的。類似５月社融增量這種大
幅波動狀態可能還會持續幾個月，回到表內雖是方向，但要平穩推進。
為平滑持續監管政策的影響，保持貨幣信貸合理適度增長，他認為，應大幅增加表內信貸，
否則經濟下行風險可能增大，監管被迫再回到放鬆軌道上。（ｌｃ）
13/06/2018 10:20
【數據解讀】國務院金融研究所：應大幅增加表內信貸，防經濟下行
《經濟通通訊社１３日專訊》內地５月新增社會融資同比降２８﹒４％差於預期，創２２個
月新低。國務院發展研究中心金融研究所助理研究研究王洋分析指，社融增量偏低，顯示信用收
縮十分劇烈，考慮到非信貸壓縮太多，信貸其實增長也是明顯不足的。類似５月社融增量這種大
幅波動狀態可能還會持續幾個月，回到表內雖是方向，但要平穩推進。
為平滑持續監管政策的影響，保持貨幣信貸合理適度增長，他認為，應大幅增加表內信貸，
否則經濟下行風險可能增大，監管被迫再回到放鬆軌道上。（ｌｃ）
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