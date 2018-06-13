《經濟通通訊社１３日專訊》內地５月新增社會融資同比降２８﹒４％差於預期，創２２個
月新低。德國商業銀行中國首席經濟學家周浩分析指，社融數據很不理想，因為去槓桿持續，５
月債市表現也不好，信用債發不出去。社融增速乏力也反映出銀行的資產減速，雖然貨幣政策偏
鬆，但監管仍緊，銀行沒有資本金，未來幾個月也很難看到社融增長的恢復。
雖然數據不理想，但他認為，短期之內政策不太會調整，去槓桿還是會堅持，因為別的數據
都還可以，沒出現斷崖跡象，政策暫時還是保持觀望。（ｌｃ）
13/06/2018 10:16
【數據解讀】德商銀行：社融不理想，惟短期內政策不會調整
《經濟通通訊社１３日專訊》內地５月新增社會融資同比降２８﹒４％差於預期，創２２個
月新低。德國商業銀行中國首席經濟學家周浩分析指，社融數據很不理想，因為去槓桿持續，５
月債市表現也不好，信用債發不出去。社融增速乏力也反映出銀行的資產減速，雖然貨幣政策偏
鬆，但監管仍緊，銀行沒有資本金，未來幾個月也很難看到社融增長的恢復。
雖然數據不理想，但他認為，短期之內政策不太會調整，去槓桿還是會堅持，因為別的數據
都還可以，沒出現斷崖跡象，政策暫時還是保持觀望。（ｌｃ）
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