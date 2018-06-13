【數據解讀】匯豐：強監管下社融較低，政策應更主動

《經濟通通訊社１３日專訊》匯豐發布報告指，在強監管下，中國５月新增社融較低，反應

銀行表外融資緊縮、債券發行減少。報告稱，監管趨嚴有助於提高透明度，降低風險，中期將提

升中國金融市場的效率。

但是報告認為，銀行金融機構更傾向支持國企央企，因此政策應該更為主動以抑制這些結構

性偏差，比如允許表內貸款進一步增長，以彌補表外的收縮；用降準刺激製造業；監管層應更靈

活使用貨幣政策，積極主導市場情緒。

人行昨日公布的數據顯示，５月新增社會融資同比下降２８﹒４％差於預期，創２２個月新

低。（ｌｃ）

