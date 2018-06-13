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13/06/2018 16:21

【獨角獸登陸】工業富聯上市第四日漲停斷纜，追捧獨角獸響警號

　　《經濟通通訊社記者梁凱菱１３日報道》工業富聯（滬：６０１１３８）戴著獨角獸的光環
走來，市場原先預料會至少連續６個漲停板，但事與願違，工業富聯今日上市第四日即止步漲停
，收市僅升７﹒２％，其快速打開漲停板的速度，在Ａ股次新股中較為罕見，無疑為瘋狂追捧的
獨角獸投資者響起警號。
　　工業富聯上市第一日（８日）已取代海康威視（深：００２４１５），榮登Ａ股市值最大科
技企業的寶座。今早在開市前競價時段曾經升至２６﹒３９元（人民幣．下同）的漲停價，惟最
終僅高開２％，開市後更曾一度倒跌１﹒８％，為上市已來首次回吐。不過，很快已重拾升勢，
午後曾經反彈至最多９﹒９％，與漲停價僅差０﹒０３元，但最終收市僅升７﹒２％，報
２５﹒７２元，連續漲停紀錄終告斷纜。
　　伴隨著打開漲停，成交額亦急增。工業富聯全日成交額１５８億元，佔１５５９億元的滬市
總成交額一成。其中，有近２９億元是在股價倒跌下成交。
　　值得留意的是，工業富聯今日的成交額遠超上日的３﹒４８億元，亦較上市以來累計總成交
４﹒２３億元，大增３６倍。
　　
＊明日表現成關鍵＊

　　凱基證券駐上海分析師陳浩認為，工業富聯打開漲停的速度的確很快。在市場缺錢的情況下
，打新股獲利就跑的情況可能會較多。陳浩又指，如果沒有中國存託憑證（ＣＤＲ）的話，工業
富聯可能是比較稀缺的類股，但是由於隨後會有比工業富聯更像獨角獸的企業，工業富聯目前約
３０倍的市盈率就不算吸引。
　　不過，陳浩又認為，工業富聯明日亦有可能重回漲停，之後再封２至３個漲停板。但如果明
日沒有封板，隨著ＣＤＲ相繼上市，工業富聯的股價可能會跌向發行價，即１３﹒７７元。

＊寧德時代或被衝擊＊

　　而另一隻近期上市的新能源電池獨角獸寧德時代（深：３００７５０）今日上市第三日，股
價繼續一字漲停，報４３﹒８元，成交１９７萬元，市值逼近１０００億元，達９５１億元，進
一步逼近創業板市值最大的溫氏股份（深：３００４９８）。溫氏股份今日收報２３﹒２６元，
市值１２３６億元。
　　早前有分析指，工業富聯及寧德時代相繼上市，對市場資金要求巨大。如果工業富聯在兩三
個漲停板後就開板，可能會衝擊寧德時代股價。

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