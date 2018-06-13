【數據解讀】５月社融增量環比腰斬，專家籲監管政策有必要做調整

《經濟通通訊社１３日專訊》中國５月社會融資規模增量７８００億元（人民幣．下同），

遠遜預期的１﹒３萬億元，創２２個月新低，與４月相比接近腰斬。此外，受非標融資繼續萎縮

、企業債淨融資轉負拖累，信貸增長也低於預測，顯示銀行資本金不足、風險偏好等影響下，融

資需求回表乏力，總體而言，信用收縮超出市場預期。

招商銀行資產管理部高級分析師劉東亮表示，社融數據相當糟糕，與上月比腰斬，與去年同

期比也大幅減少３０００億；從分項數據看，表外融資除股票相對穩定外，其他幾項全部大幅惡

化。他表示，５月社融數據為宏觀經濟敲響了警鍾，也對當前監管政策提出挑戰。如果社融繼續

維持低迷，那麼前幾個月中國經濟所表現出的韌性將難以持續。緊信用環境下，企業融資不足將

進一步激發信用違約，繼而促使金融機構收緊融資條件，帶來惡性循環，處置風險的風險將會顯

著上升，監管政策有必要做出適度調整。

中信證券研究部固定收益首席分析師明明表示，目前市場表現說明經濟轉型下融資需求雖有

所下降但仍較穩定，但貨幣增速低迷，二者的剪刀差意味著企業面臨再融資風險，後續降準仍可

期，貨幣政策維持當前偏鬆取向可期。

市場普遍認為，在去槓桿持續推進下，社融可能還會走低一段時間；政策難現大幅鬆動但可

能出現微調，監管層或通過寬信貸和適度流動性投放等呵護實體經濟融資環境，防範信用風險進

一步惡化，人行再度實施降准置換ＭＬＦ（中期借貸便利）也仍有概率。（ｃｔ）

