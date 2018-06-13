《經濟通通訊社１３日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４１５６，較上個交易日跌
３５點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開５６點子，報６﹒４０９７，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒４０４１。（ｌｃ）
13/06/2018 09:38
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶５６點子，報６﹒４０９７
《經濟通通訊社１３日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４１５６，較上個交易日跌
３５點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開５６點子，報６﹒４０９７，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒４０４１。（ｌｃ）
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