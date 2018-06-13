【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶５６點子，報６﹒４０９７

《經濟通通訊社１３日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４１５６，較上個交易日跌

３５點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開５６點子，報６﹒４０９７，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒４０４１。（ｌｃ）

