《經濟通通訊社１３日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４０５１，
較上個交易日４時３０分收盤價跌１０點子。全日在６﹒４１１０至６﹒４０３２之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升２６點子，報６﹒４０２８。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４１５６，較上個交易日跌３５點子。（ｌｃ）
13/06/2018 16:38
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１０點子，報６﹒４０５１
《經濟通通訊社１３日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４０５１，
較上個交易日４時３０分收盤價跌１０點子。全日在６﹒４１１０至６﹒４０３２之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升２６點子，報６﹒４０２８。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４１５６，較上個交易日跌３５點子。（ｌｃ）
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