【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１０點子，報６﹒４０５１

《經濟通通訊社１３日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４０５１，

較上個交易日４時３０分收盤價跌１０點子。全日在６﹒４１１０至６﹒４０３２之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升２６點子，報６﹒４０２８。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４１５６，較上個交易日跌３５點子。（ｌｃ）

