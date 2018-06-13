《經濟通通訊社１３日專訊》市場消息指，人行今日將進行６００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作、４００億元１４天期逆回購操作、３００億元２８天期逆回購操作。
公開市場今日有６００億元逆回購到期，即今日淨投放７００億元。（ｌｃ）
13/06/2018 09:22
【人行放水】消息稱人行今進行１３００億逆回購，淨投放７００億
《經濟通通訊社１３日專訊》市場消息指，人行今日將進行６００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作、４００億元１４天期逆回購操作、３００億元２８天期逆回購操作。
公開市場今日有６００億元逆回購到期，即今日淨投放７００億元。（ｌｃ）
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