【擁抱新經濟】獨角獸依圖科技獲２億美元融資，研發醫療ＡＩ技術

《經濟通通訊社１３日專訊》報道指人工智能獨角獸－－依圖科技完成Ｃ＋輪融資，融資金

額達２億美元，融資方包括高成資本、工銀國際及浦銀國際。

依圖科技稱募集的資金將主要用於人工智能技術在醫療行業的核心技術研發、醫療行業臨床

應用的拓展，以及人工智能醫療團隊的建設。

依圖科技是目前內地唯一實現對全量醫療數據覆蓋的人工智能公司。（ｅｙ）

