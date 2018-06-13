【小米上市】國信證券：小米合理估值介乎６３７至８５８億美元

《經濟通通訊社１３日專訊》小米已在香港申請上市，及在內地申請發行ＣＤＲ，市場憧憬

其上市後市值超越千億美元。國信證券報告則表示，小米集團合理估值區間６３７億－８５８億

美元。

國信證券又表示，小米現在是基於手機、物聯網（ＩＯＴ）硬件的互聯網公司，未來有望享

受數據化帶來的貨幣化紅利。（ｅｙ）

