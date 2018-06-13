《經濟通通訊社１３日專訊》美國商務部公告，正式對原產於中國的鋼製丙烷氣瓶進行反傾
銷反補貼調查，同時對原產於泰國和台灣地區的相關產品發起反傾銷調查，據指相關產品涉資
８９８０萬美元。（ｅｎ）
13/06/2018 17:07
【貿易開戰】美國對中國鋼製丙烷氣瓶進行反傾銷反補貼調查
《經濟通通訊社１３日專訊》美國商務部公告，正式對原產於中國的鋼製丙烷氣瓶進行反傾
銷反補貼調查，同時對原產於泰國和台灣地區的相關產品發起反傾銷調查，據指相關產品涉資
８９８０萬美元。（ｅｎ）
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