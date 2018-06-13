《經濟通通訊社１３日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）ＡＨ股今日復
牌。中興美國禁令解除的代價是支付１４億美元罰款，３０日內更換全部董事。中興指，將盡快
恢復經營活動，並重新編制今年首季業績。
內地基金公司早前已多次調低中興ＡＨ股估值，其中，Ａ股大多被調低至２０﹒０４元（人
民幣．下同），較停牌前的３１﹒３１元，有近３６％跌幅，意味有４個跌停板。
至於Ｈ股方面，大部分估值為１６﹒３８港元，較停牌前報２５﹒６港元，同樣有３６％跌
幅。（ｃｔ）
13/06/2018 08:55
【中興復牌】中興ＡＨ股今復牌，基金料Ａ股４個跌停Ｈ股挫逾３成
《經濟通通訊社１３日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）ＡＨ股今日復
牌。中興美國禁令解除的代價是支付１４億美元罰款，３０日內更換全部董事。中興指，將盡快
恢復經營活動，並重新編制今年首季業績。
內地基金公司早前已多次調低中興ＡＨ股估值，其中，Ａ股大多被調低至２０﹒０４元（人
民幣．下同），較停牌前的３１﹒３１元，有近３６％跌幅，意味有４個跌停板。
至於Ｈ股方面，大部分估值為１６﹒３８港元，較停牌前報２５﹒６港元，同樣有３６％跌
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