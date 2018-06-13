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13/06/2018 16:11

【中興復牌】中興通訊復牌首日ＡＨ股大瀉，市值蒸發２１２億元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）今日首日復牌
，ＡＨ股毫無懸念雙雙急瀉。中興Ａ股開市即一字跌停直至收市，報２８﹒１８元人民幣，Ａ股
流通市值蒸發１０７﹒５８億元人民幣，港股市場由於無漲跌停限制，中興Ｈ股全日暴瀉
４１﹒５６％，報１４﹒９６元，創下去年５月以來股價新低，Ｈ股市值減少８０﹒０８億港元
。折合港元計算，中興通訊市值一日內合共蒸發了２１２億元。
　　內地基金公司早前多次調低中興ＡＨ股估值，其中，Ａ股大多被調低至２０﹒０４元人民幣
，較停牌前的３１﹒３１元人民幣，有４個跌停板。至於Ｈ股方面，大部分估值為１６﹒３８港
元，較停牌前報２５﹒６港元，有３６％跌幅，而Ｈ股今日的暴跌情況已超出市場預期。
　　中興已與美國工業及安全局（ＢＩＳ）達成《替代的和解協議》，中興支付合計１４億美元
民事罰款，並更換全部董事會成員後，ＢＩＳ將終止其於今年４月１５日激活的拒絕令，及將中
興通訊從《禁止出口人員清單》中移除。
　　中興於２０１６年３月因違反協議遭查，同年５月被展開專利侵權調查，Ｈ股股價跌至１０
元以下，市場擔心如今因巨額罰金及生意夥伴的潛在索償等，或令中興未來一至兩年業績出現大
量虧損，情況比２年前更糟糕，未來股價可能再次跌穿１０元，甚至更低。（ｅｙ）

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