【中興復牌】中興通訊復牌首日ＡＨ股大瀉，市值蒸發２１２億元

《經濟通通訊社１３日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）今日首日復牌

，ＡＨ股毫無懸念雙雙急瀉。中興Ａ股開市即一字跌停直至收市，報２８﹒１８元人民幣，Ａ股

流通市值蒸發１０７﹒５８億元人民幣，港股市場由於無漲跌停限制，中興Ｈ股全日暴瀉

４１﹒５６％，報１４﹒９６元，創下去年５月以來股價新低，Ｈ股市值減少８０﹒０８億港元

。折合港元計算，中興通訊市值一日內合共蒸發了２１２億元。

內地基金公司早前多次調低中興ＡＨ股估值，其中，Ａ股大多被調低至２０﹒０４元人民幣

，較停牌前的３１﹒３１元人民幣，有４個跌停板。至於Ｈ股方面，大部分估值為１６﹒３８港

元，較停牌前報２５﹒６港元，有３６％跌幅，而Ｈ股今日的暴跌情況已超出市場預期。

中興已與美國工業及安全局（ＢＩＳ）達成《替代的和解協議》，中興支付合計１４億美元

民事罰款，並更換全部董事會成員後，ＢＩＳ將終止其於今年４月１５日激活的拒絕令，及將中

興通訊從《禁止出口人員清單》中移除。

中興於２０１６年３月因違反協議遭查，同年５月被展開專利侵權調查，Ｈ股股價跌至１０

元以下，市場擔心如今因巨額罰金及生意夥伴的潛在索償等，或令中興未來一至兩年業績出現大

量虧損，情況比２年前更糟糕，未來股價可能再次跌穿１０元，甚至更低。（ｅｙ）

