【ＦＯＣＵＳ】美國會欲再置中興死地，基金執輸引發創投反思

【ＦＯＣＵＳ】停牌近兩個月的中興通訊（００７６３）（深：０００７６３）今日復牌，

Ｈ股一度暴瀉４１％，Ａ股亦毫無懸念一開即跌停。中興稍早應允多項苛刻條件換取美國商務部

將其從《禁止出口人員清單》中移除，惟美國共和黨參議院領袖罕見「倒戈」，聯手民主黨定於

本周表決通過將一項修正案加入《國防授權法案（ＮＤＡＡ）》，以推翻白宮與中興的和解協議

。

中興「硬食」１４億美元鉅額罰款，已大傷元氣，美國國會的變數亦隨時令公司再陷休克。

共和黨資深議員就暗示，特朗普不太可能阻止國會推翻挽救這家中國電信巨頭的協議。不過，機

構對中興前景看法兩極，盡早止蝕還是趁低撈貨？Ｔｈａｔ ｉｓ ｔｈｅ ｑｕｅｓｔｉｏｎ

。



＊機構看法兩極，目標價相差一倍＊



稍早，總部位於紐約的投行ＪＥＦＦＥＲＩＥＳ基於罰金和淨利息成本，下調中興Ｈ股目標

價至最新１４﹒４１港元，距離今日創新低的１４﹒９８港元僅半步之遙；花旗亦看淡１５港元

。此外，中興自４月１７日緊急停牌起，廣發基金、工銀瑞信、安信基金、國海富蘭克林基金等

逾３０間內地基金相繼公告下調中興Ａ估值，以多數按照２０﹒０４元人民幣計，中興Ａ今日跌

停後料還有３個基金亦跌停板。

除了巨額罰款的利空，ＭＳＣＩ上月底宣布暫時不將中興納入ＭＳＣＩ中國指數，並將其從

ＭＳＣＩ Ａ股全球通指數、ＭＳＣＩ中國Ａ股大盤指數剔除，亦減少外資低位掃貨預期。

不過，中金公司最新稱，雖然１０億美元罰款會導致中興股東權益減少，約佔２０１７年底

股東權益的１４％，但中興仍是全球第四大電信設備製造商，客戶粘性較高，業績短期大幅波動

可能性較低，維持推薦評級，ＡＨ股目標價暫維持４０元人民幣和４０港元。



＊青睞可迅速上市，忽略價值創造＊



據悉，目前持有中興Ａ的公募基金至少逾６５０隻，按停牌價計市值逾百億元人民幣。另據

彭博統計，中興Ｈ的重倉股東包括清華紫光集團，而貝萊德、摩通、美國銀行三行持股合計亦逾

１５％。

一眾基金因侵侵的貿易大棒打定輸數，中興之殤亦引發創投界反思。４月於上海舉行的「中

國投資年會年度峰會」上，資本對企業尤其是初創企業價值的判斷，到底是從現有的競爭格局和

優勢出發，還是從價值創造出發，再引爭論。有投資人承認，太多資金投向「可以迅速上市」的

初創公司，但卻很少有資金資助需要長期研發的領域，例如芯片。

中興餘波未了，對於偕美股歷史高位計劃以ＣＤＲ方式回歸中國的獨角獸，大媽們未來是執

寶還是中伏，侵侵可能已給市場上了最好的一課。（經濟通通訊社 俞瑾）

