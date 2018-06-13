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即市新聞

13/06/2018 10:59

【ＦＯＣＵＳ】美國會欲再置中興死地，基金執輸引發創投反思

　　【ＦＯＣＵＳ】停牌近兩個月的中興通訊（００７６３）（深：０００７６３）今日復牌，
Ｈ股一度暴瀉４１％，Ａ股亦毫無懸念一開即跌停。中興稍早應允多項苛刻條件換取美國商務部
將其從《禁止出口人員清單》中移除，惟美國共和黨參議院領袖罕見「倒戈」，聯手民主黨定於
本周表決通過將一項修正案加入《國防授權法案（ＮＤＡＡ）》，以推翻白宮與中興的和解協議

　　中興「硬食」１４億美元鉅額罰款，已大傷元氣，美國國會的變數亦隨時令公司再陷休克。
共和黨資深議員就暗示，特朗普不太可能阻止國會推翻挽救這家中國電信巨頭的協議。不過，機
構對中興前景看法兩極，盡早止蝕還是趁低撈貨？Ｔｈａｔ　ｉｓ　ｔｈｅ　ｑｕｅｓｔｉｏｎ


＊機構看法兩極，目標價相差一倍＊

　　稍早，總部位於紐約的投行ＪＥＦＦＥＲＩＥＳ基於罰金和淨利息成本，下調中興Ｈ股目標
價至最新１４﹒４１港元，距離今日創新低的１４﹒９８港元僅半步之遙；花旗亦看淡１５港元
。此外，中興自４月１７日緊急停牌起，廣發基金、工銀瑞信、安信基金、國海富蘭克林基金等
逾３０間內地基金相繼公告下調中興Ａ估值，以多數按照２０﹒０４元人民幣計，中興Ａ今日跌
停後料還有３個基金亦跌停板。
　　除了巨額罰款的利空，ＭＳＣＩ上月底宣布暫時不將中興納入ＭＳＣＩ中國指數，並將其從
ＭＳＣＩ　Ａ股全球通指數、ＭＳＣＩ中國Ａ股大盤指數剔除，亦減少外資低位掃貨預期。
　　不過，中金公司最新稱，雖然１０億美元罰款會導致中興股東權益減少，約佔２０１７年底
股東權益的１４％，但中興仍是全球第四大電信設備製造商，客戶粘性較高，業績短期大幅波動
可能性較低，維持推薦評級，ＡＨ股目標價暫維持４０元人民幣和４０港元。

＊青睞可迅速上市，忽略價值創造＊

　　據悉，目前持有中興Ａ的公募基金至少逾６５０隻，按停牌價計市值逾百億元人民幣。另據
彭博統計，中興Ｈ的重倉股東包括清華紫光集團，而貝萊德、摩通、美國銀行三行持股合計亦逾
１５％。
　　一眾基金因侵侵的貿易大棒打定輸數，中興之殤亦引發創投界反思。４月於上海舉行的「中
國投資年會年度峰會」上，資本對企業尤其是初創企業價值的判斷，到底是從現有的競爭格局和
優勢出發，還是從價值創造出發，再引爭論。有投資人承認，太多資金投向「可以迅速上市」的
初創公司，但卻很少有資金資助需要長期研發的領域，例如芯片。
　　中興餘波未了，對於偕美股歷史高位計劃以ＣＤＲ方式回歸中國的獨角獸，大媽們未來是執
寶還是中伏，侵侵可能已給市場上了最好的一課。（經濟通通訊社　俞瑾）

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