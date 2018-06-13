《經濟通通訊社１３日專訊》中國在去槓桿的大背景下，貸款融資政策不斷收緊，導致個別
公司引發連串債務違約，且風波不斷對外蔓延。據《２１世紀經濟報道》報道，民企控股的銀泰
證券，旗下三款債券型資管計劃持有部分高風險私募違約債及停牌債券，包括凱迪債、金立債及
信威債等，市場擔心有不能按期贖回兌付的風險，該三款產品目前規模超過５億元人民幣，面向
個人發行。
銀泰證券實際控制人為嘉鑫控股，是一家經營鋼鐵業務起家的民企。（ｅｙ）
13/06/2018 18:03
【債務風險】內媒：銀泰證券旗下５億資管產品持有違約及停牌債券
《經濟通通訊社１３日專訊》中國在去槓桿的大背景下，貸款融資政策不斷收緊，導致個別
公司引發連串債務違約，且風波不斷對外蔓延。據《２１世紀經濟報道》報道，民企控股的銀泰
證券，旗下三款債券型資管計劃持有部分高風險私募違約債及停牌債券，包括凱迪債、金立債及
信威債等，市場擔心有不能按期贖回兌付的風險，該三款產品目前規模超過５億元人民幣，面向
個人發行。
銀泰證券實際控制人為嘉鑫控股，是一家經營鋼鐵業務起家的民企。（ｅｙ）
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