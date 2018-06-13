【國務會議】國務院：進一步擴大日用品、醫藥及康復養老商品進口

《經濟通通訊社１３日專訊》國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，確定進一步擴大

進口的措施，其中要支持日用消費品、醫藥和康復養老商品等進口，並要求擴大免稅品進口，支

持跨境電商等新業態發展。

另外，會議又要求部署實施藍天保衛戰三年行動，要求在重點區域嚴禁新增電解鋁、焦化、

鋼鐵產能等，以控制煤炭消費總量，淘汰不達標的燃煤機組。會議要求明年１月１日起全國全面

供應國六標準的車用汽柴油。（ｅｎ）

