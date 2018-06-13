《投資智慧－鄧聲興》舜宇（０２３８２）銷售理想續可享高估值

《投資智慧》雖然市場擔心智能手機需求放緩，蘋果手機出貨量減少，會拖累相關零組件供

貨商的銷情；不過，舜宇光學科技（０２３８２）最新公布的銷售數據表現理想，５月手機鏡頭

及攝像模組出貨量分別大增７０﹒２％及５８﹒５％，主要是因為公司在國內智能手機市場的份

額上升。反映業界雖然在同業競爭劇烈的情況下，擁有高研發能力的龍頭企業仍有絕對優勢，相

信其高估值的狀態仍將可延續。



事實上，舜宇在去年底已完成７片塑膠非球面鏡片７Ｐ的手機鏡頭的研發以及多款２０００

萬圖元超小型化手機鏡頭的研發及量產，且全球第一款玻塑混合的手機鏡頭也實現量產，同時更

多款高端６片塑膠非球面鏡片（６Ｐ）的大光圈手機鏡頭開發完成並在多家知名高端客戶中導入

使用。而應用於ＶＲ、ＡＲ、運動追蹤、３Ｄ等領域的鏡片和鏡頭，且其中部分產品已實現量產

。



至於在未來新產品方面，集團已完成４００萬和８００萬圖元車載鏡頭的研發，並大力推進

機器換人計劃，生產效率和成本皆有大幅改善。同時在汽車抬頭顯示器（ＨＵＤ）領域完成了多

台樣機的研發製作，現階段與多家國際一級供應商客戶展開實質性的業務合作。此外，據外國媒

報導，集團成為三星電子ＧａｌａｘｙＳ９手機供應鏈之一，是中國光學零件廠首次獲得三星的

旗艦機種採用，反映其研發能力已收穫成果並得到大型跨國企業的認同。同時亦表示中國製的智

慧手機零件競爭力正快速成長，有助集團維持較高估值。《香港股票分析師協會主席 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

