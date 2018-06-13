《一語中的》特金會令到地緣風險降溫後，大家關注美聯儲星期二起，就開始為期兩天的貨
幣會議，加息與否今晚後就有結果了。雖然普遍肯定已再加息，但市場都在觀望，成交靜淡比較
難突破。
內地的Ａ股也低開低收，連國家外匯總局對於ＱＦＩＩ及ＲＱＦＩＩ的資金匯出限制取消的
利好消息都沒有來得及發酵。因中興（００７６３）低開四成事件，港股恆指早晨都低開１１２
點，收窄過但力不從心又再度擴大。不穩定局勢，港股走勢敏感謹慎，暫切觀望比較安全。
《高信金融集團執行副總裁 胡明月》
13/06/2018 17:23
《一語中的－胡明月》暫觀望，待議息
《一語中的》特金會令到地緣風險降溫後，大家關注美聯儲星期二起，就開始為期兩天的貨
幣會議，加息與否今晚後就有結果了。雖然普遍肯定已再加息，但市場都在觀望，成交靜淡比較
難突破。
內地的Ａ股也低開低收，連國家外匯總局對於ＱＦＩＩ及ＲＱＦＩＩ的資金匯出限制取消的
利好消息都沒有來得及發酵。因中興（００７６３）低開四成事件，港股恆指早晨都低開１１２
點，收窄過但力不從心又再度擴大。不穩定局勢，港股走勢敏感謹慎，暫切觀望比較安全。
《高信金融集團執行副總裁 胡明月》
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