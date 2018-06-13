《缸邊嫺談－黃惠嫺》金風科技最艱難時間已過，大量訂單待釋放

《缸邊嫺談》按照中國會計準則，截至２０１８年３月３１日止３個月，金風科技

（０２２０８）（深：００２２０２）的營業收入同比增長７﹒７％至３８﹒６億元（人民幣．

下同）；股東應佔溢利同比增長３２﹒７％至２﹒４億元。



＊國策扶持行業最艱難時間已過＊



發改委、能源局於２０１７年１月正式發布《能源發展十三五規劃》，規劃提出到２０２０

年和２０３０年非化石能源分別佔一次能源消費比重１５％和２０％的目標。

從國家能源局發布的數據顯示，今８年１至３月，全國風電發電量９７９億千瓦時，同比增

長３９﹒４％﹔全國平均風電利用小時數５９２小時，同比增加１２４小時。１月份至３月份，

全國棄風電量９１億千瓦時，同比減少４４億千瓦時﹔全國平均棄風率８﹒５％，棄風率同比下

降８％。從數據的變化中看到，非石化能源結構逐步提升，而風電於今年一季度的數據中的發電

量增長加快，棄風率亦大幅下降，相信在進入夏季用電量的高峰期下風電發電的利用率會進一步

提高，有利集團風電服務及風電銷售的業務。

為實現「十三五」非石化能源佔比的目標，去年多個相關部委不斷出臺完善行業發展的政策

，當中包括《全國海洋經濟發展「十三五」規劃》及《關於印發「一帶一路」建設海上合作設想

的通知》均有利集團「兩海戰略」及業務發展。



＊大量在手訂單有待釋放＊



集團於４月底公布了今年第一季度的業績，收入扭轉過去兩年下跌的弱勢，因集團旗下東北

地區營運的風電場棄風限電情況好轉，加上華南地區新增風電裝機投入營運，帶動風機利用率改

善，風電利用小時上升。而集團同時公布，截至２０１８年３月３１日，集團待執行外部訂單總

量為１０４３３﹒０５ＭＷ，較去年１２月３１日增長１１﹒５％。而集團亦同時對２０１８年

１至６月的經營業績作出預測，預期今年上半年的股東應佔利潤同比增長０％至５０％。現時集

團有大量在手訂單有待釋放，風電行業的運行及監管已有改善，加上棄風限電情況已好轉，有利

帶動風電行業的盈利重拾增長。另外，亦睇好集團的水務業務，截至２０１７年１２月３１日止

，集團運營的水廠合計２８家，設計水處理規模近１７０萬噸╱日，全年共處理生活污水、工業

廢水１６９５１﹒７萬噸；水務業務實現銷售收入同比增長７０﹒７％至１６１﹒７百萬元，淨

利潤同比增長２﹒４６倍至８１﹒３３百萬元。相信在國家環保政策的需求下，其水務業務的收

入亦會成為集團的另一增長引擎。

集團的股價上周受到６月１日發改委公布削減光伏補貼及暫緩今年新專案配額所拖累，但該

光伏新政未有對風電發電行業構成影響，上周的急跌是市場過度憂慮。長遠而言，風電作為國內

第三大能源，對國家的可再生能源發展及利用，以及大氣治理等方面起著重要的作用。未來在國

家及全球對環保能源的需求提升下，金風科技作為國內第一大及全球第三大的風力發電設備商的

收入有望可進一步提升。投資者可考慮於１１元附近的位置增持或吸納，中長線的目標價為

１３﹒６５元。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

