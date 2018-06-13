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即市新聞

13/06/2018 10:56

【息魔來襲】香港逐步進入加息周期，港人供樓頂得住？

　　《經濟通通訊社記者林斯凱１３日報道》美國聯儲局很大機會於香港時間１４日凌晨宣布加
息，一眾供樓人士自然關心何時到香港加息。金管局早前公布４月住宅按揭統計調查結果，當中
以Ｈ按作定價參考的新批按揭貸款比例再下跌至４６﹒３％；而固定利率的比例則再升至４９﹒
３％，是否某程度反映市民擔心加息？
　　政府最新數字亦顯示，６６％、近８０萬戶私樓家庭已經「供甩樓」。如果香港加息，對剩
下３４％、超過４０萬戶供樓家庭又有多大影響？

＊近８０萬戶私樓家庭已「供甩樓」＊　

　　《胡．說樓市》創辦人胡國威表示，現時平均按揭成數為４９％，即在價格為１００萬元的
物業中，４９萬為向銀行貸款，餘下的由自己出資。因此，他認為即使加息令樓價逆轉，對剩下
的３４％供樓家庭業主來說，防守性頗強。他指，加息不止一次，而如果香港真的加息，都會陸
續上調。
　　胡國威表示，金管局早幾年發布壓力測試指引，家庭如向銀行承造按揭時，要在現水平息口
加三厘，照現時情況看，在２﹒１５厘加３厘時，他們的供款佔入息比率不可超過５０％至５５
％。因此，他相信對普遍業主來說，如果真的有心買樓，他們在承造按揭時起碼可以抵禦加息３
厘這個水平。

＊當加１厘息後，每月供款額增約２０００元＊

　　金管局公布的最新數字顯示，４月新批按揭貸款的平均貸款額為４０３萬，我們現在就以該
數字來計算加息對每月供款額的影響。由圖表可見，當加息０﹒２５厘時，每月供款額將會增加
４、５００元，看起來並非很多。不過，當加１厘息後，每月供款額就會增加約２０００元，屆
時供樓一族壓力就會大得多。
　　但說到底，沒有人能預計香港會否加１厘息，大家應因應自己承擔風險能力，小心選擇適合
的按揭計劃。

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