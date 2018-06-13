【空置稅】中原：全年私樓價料升１７％，不改變樓市升勢

《經濟通通訊社１３日專訊》中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄表示，今年樓市持續上

升，市況熾熱，料上半年住宅樓價升幅約１２％。

香港經濟進入新一輪增長，大型基建及國家規劃陸續落成及出台，為經濟增添上升動力。剛

需及投資需求強勁，支持樓價再上。展望下半年，加息有機會減慢樓價升幅，但不會改變樓價向

上的趨勢，料下半年住宅樓價再升５％，樓價全年上升約１７％。

預測全年整體樓宇買賣成交量可達９萬宗，成交總值８０００億元，料創１９９７年後２１

年新高。預計下半年發展商加快推盤步伐，新盤繼續主導樓市。預測全年一手私人住宅銷售量約

２萬宗，創１４年新高，總值升至２６００億元，連續兩年創出歷史新高。工商舖整體銷售金額

（包括買賣公司的交易），全年約２４００億元，同樣連續兩年創出歷史新高。



＊利率循序上調，樓市進一步上升＊



２０１５年９月美國推遲加息，香港樓市開始下調，歷時達半年。同年１２月美國加息０﹒

２５厘，本港樓市逐步止跌回穩，２０１６年３月調整期結束。隨著美國展開加息正常化的步伐

，至今共６次加息，本港樓市及樓價持續上升。可見２０１５年的樓市調整，始於美國推遲加息

。相反，美國開始加息後，樓市持續向上。去年美國開始縮表，樓價隨即突破高位徘徊的格局，

重拾升軌。美國加息反映經濟增長，是利好因素。展望２０１８年起，利率循序漸進上調，跟隨

經濟向上，樓市進一步上升。



＊物業空置稅不會改變樓市升勢＊



金管局由２００９年至今共８次收緊按揭，期內ＣＣＬ保持升勢。每次出招後，ＣＣＬ升幅

普遍超過１０％。最近幾次調控，ＣＣＬ升幅愈來愈大。由２０１７年１０月施政報告公布至今

，ＣＣＬ累升１２﹒２％。樓市向上是受到經濟增長所拉動，政策法規只能短暫干擾，卻無法改

變長期升勢，相信即將出台的一手物業空置稅措施，不會改變樓市升勢。（ｃｙ）

