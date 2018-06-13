【北水炒Ｄ乜】北水創一個月高，買潤啤國壽吉利人保，沽建行騰訊

《經濟通通訊社１３日專訊》北水連續兩日流入港股，周二更錄２３﹒４８億元人民幣，為
５月８日以來最大的南下資金淨買盤；其中北水流入最多的個股為華潤啤酒（００２９１）、國
壽（０２６２８）、神華（０１０８８）、吉利（００１７５）、中國人民保險（０１３３９）
、兗煤（０１１７１）、楓葉教育（０１３１７）；沽盤最多為建行（００９３９）、騰訊
（００７００）。
港股主板成交８７７﹒３１億元，按日升１３﹒４％；港股通成交額１２７﹒８１億，佔大
市成交１４﹒５７％。
恆指周二全日收升３９﹒３６點或０﹒１３％，收報３１１０３﹒０６點。
＊北水買入個別內險股，國壽錄２億淨買盤＊
個別內險股有北水流入，國壽淨流入２﹒０１億，惟周二全日僅微升０﹒２２％；人保錄北
水買盤１﹒１６億，全日升１﹒５％。
內需股造好，華潤啤酒獲北水流入２﹒１７億，為周二最多北水流入的個股，華潤啤酒全日
急升６﹒９４％。
另外，北水又買入神華１﹒８４億，吉利１﹒５５億，流入兗煤１﹒０７億，買入楓葉教育
１﹒０３億，流入融創（０１９１８）逾９７０１萬。
沽盤方面，近日南下資金沽售建行騰訊的力度未減，周二北水沽建行２﹒３億，兩日合計淨
沽盤４﹒６９億；周二沽騰訊１﹒７８億，兩日計淨沽盤５﹒２億。（ｅｎ）