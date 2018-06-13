【北水炒Ｄ乜】北水創一個月高，買潤啤國壽吉利人保，沽建行騰訊

《經濟通通訊社１３日專訊》北水連續兩日流入港股，周二更錄２３﹒４８億元人民幣，為

５月８日以來最大的南下資金淨買盤；其中北水流入最多的個股為華潤啤酒（００２９１）、國

壽（０２６２８）、神華（０１０８８）、吉利（００１７５）、中國人民保險（０１３３９）

、兗煤（０１１７１）、楓葉教育（０１３１７）；沽盤最多為建行（００９３９）、騰訊

（００７００）。

港股主板成交８７７﹒３１億元，按日升１３﹒４％；港股通成交額１２７﹒８１億，佔大

市成交１４﹒５７％。

恆指周二全日收升３９﹒３６點或０﹒１３％，收報３１１０３﹒０６點。



＊北水買入個別內險股，國壽錄２億淨買盤＊



個別內險股有北水流入，國壽淨流入２﹒０１億，惟周二全日僅微升０﹒２２％；人保錄北

水買盤１﹒１６億，全日升１﹒５％。

內需股造好，華潤啤酒獲北水流入２﹒１７億，為周二最多北水流入的個股，華潤啤酒全日

急升６﹒９４％。

另外，北水又買入神華１﹒８４億，吉利１﹒５５億，流入兗煤１﹒０７億，買入楓葉教育

１﹒０３億，流入融創（０１９１８）逾９７０１萬。

沽盤方面，近日南下資金沽售建行騰訊的力度未減，周二北水沽建行２﹒３億，兩日合計淨

沽盤４﹒６９億；周二沽騰訊１﹒７８億，兩日計淨沽盤５﹒２億。（ｅｎ）

