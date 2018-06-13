《日入而息》中興復牌股價在港大瀉四成，港所李小加再獲續約三年

《今天重點》﹡港交所（００３８８）與行政總裁李小加續約３年；史美倫稱對李小加有高

期望，明年初公布新三年計劃；李小加稱熱愛港交所工作，上時時間交由小

米決定

﹡黃偉康稱中興被重罰元氣大傷，料續下跌宜止蝕離場；花旗表示巨額罰款

打擊中興盈利，籲沽售目標價１５元；中興通訊復牌首日ＡＨ股大瀉，

市值蒸發２１２億元

﹡香港逐步進入加息周期，港人供樓頂得住？；經絡表示港銀下半年才加息

，供樓負擔比率底將直逼七成

﹡林鄭月娥：將於本月內交代物業空置稅內容



《即日市況》﹡內銀股拖累，港股挫３７７點收３０７２５穿２０天線，成交８４４億



《深滬股市》﹡信貸收縮流動性憂慮加深，滬綜指收跌１％通信股領跌



《美元匯價》﹡美朝峰會降政治風險，聯儲加息步伐左右美匯；歐元最新報１﹒７６３╱

６５，日圓最新報１１０﹒５３╱５５



《公司業績》﹡松齡護老（０１９８９）全年賺１６４２萬增逾３２％，息０﹒８４仙

﹡海福德（００４４２）全年虧損擴大至３７３０萬元，不派末期息

﹡大昌微綫（００５６７）全年虧損擴至８００８萬，惟收入增倍，不派息



《公司資訊》﹡敏華（０１９９９）收購越南沙發產銷商，涉資５﹒３４億元

﹡雲南水務（０６８３９）成立合資公司實施河南省ＰＰＰ項目

﹡縱橫遊（０８０６９）斥最多千萬元認購加達上市股份，成基石投資者

﹡佳源國際（０２７６８）收購香港三項目將由合資公司發展，將加大大灣區

投資

﹡松齡護老（０１９８９）繼續發展高端護老服務，提高業務毛利率



《國企紅籌》﹡中國建材（０３３２３）向附屬轉讓混凝土業務，涉資逾１３億人民幣

﹡首創置業（０２８６８）斥逾２億人幣增持天津項目

﹡中興通訊（００７６３）ＡＨ復牌後暴瀉，Ａ股供應商中富通一度逼近跌停

﹡深圳控股（００６０４）５月份合同銷售額按年升１９％

﹡中國太平（００９６６）首５月總保費收入升２﹒５％

﹡華潤置地（０１１０９）５月收購５幅地塊，涉５７億元人民幣

﹡中國人壽（２６２８）首５月保費收入升２﹒９％至３０７１億元人民幣；

首次發布兩款稅延養老險產品

﹡中國平安（０２３１８）首５月保費收入升１９﹒７％至３５６２億人民幣



《神州民企》﹡琥珀能源（０００９０）將光伏項目推展杭州琥珀藍天天然氣發電有限公司



《中國要聞》﹡中證監拒受理多間會計師事務所項目，上市公司急換所；中證監表示去年以

來中港證監跨境執法合作事項１７６宗

﹡顧雛軍案今日重審，顧稱原審檢察員偽造證據構陷罪名

﹡銀保監打擊非法商業保險，行動方案已傳遞至下屬機構；銀保監發風險提示

禁以「保證續保」銷售短期健康險

﹡湖北省及順豐打造亞洲首個貨運機場，２０２１年運營

﹡中基協表示ＲＥＩＴｓ是經濟結構調整的新型重要工具

﹡百度自動汽駕駛平台ＡＰｏｌｌｏ將與寶馬等車企合作

﹡發改委下達重點地區應急儲氣設施建設投資計劃

﹡深圳提供物流配送電動車補貼，為全國首例

﹡江蘇抽檢小龍蝦表示２批次不合格，含禁用抗菌藥代謝物

﹡江西發布通知新能源乘用車售出逾５萬輛，最高獎３６００萬

﹡上月地方政府發債３５５３億，債務餘額１６﹒６萬億



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒３％，報１１１７３﹒２１點，止三連跌



《其他消息》﹡選管會建議鄉郊代表選舉加入確認書

﹡梁志堅稱地建會最遲明早討論空置稅，再向政府交建議

﹡招行、德勤等深圳成立「港股上市大聯盟」，助內地創新型公司上市

﹡林鄭月娥稱將親自檢視居屋定價折扣率問題；林鄭月娥稱解決房屋問題的治

本方法為增加土地供應；林鄭月娥指不會就旺角騷動事件進行獨立調查；林

鄭月娥稱會與三地商討並向中央爭取便利港人生活的政策；林鄭月娥稱香港

５Ｇ發展進程與世界相若，未見落後

﹡公民黨促政府除針對一手樓，亦須向非永久居民物業徵收

﹡毛孟靜指公眾有權了解警方使用水炮車的守則

﹡「一地兩檢」草案恢復二讀，梁君彥直接安排官員發言；立法會以４１票贊

成２０票反對，通過條例草案二讀

﹡品質保證局表示已進行五個綠色金融認證項目

﹡黃偉綸料下半年開展「農業優先區」顧問研究

﹡中港證監會舉行高層執法合作會議，探索運用新科技加強監察

﹡深股通額度全日用７﹒３８億，港股通暫用５﹒２６億；滬股通額度全日用

７﹒８５億，港股通暫流出２﹒５２億

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