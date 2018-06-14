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即市新聞

14/06/2018 08:02

《日出而作》儲局料今年加息４次上調經濟預測，道指跌１１９點

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５２０１．２０　跌　　１１９．５３點╱０．４７％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７７５．６３　跌　　　１１．２２點╱０．４０％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７６９５．７０　跌　　　　８．１０點╱０．１１％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７７０３．７１　跌　　　　０．１０點╱０．００％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２８９０．５８　升　　　４８．２８點╱０．３８％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５４５２．７３　跌　　　　０．６４點╱０．０１％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．２６，歐元兌美元１．１８０１
　
　　《最新資訊》﹡百城住宅庫存１０個月可賣完，房企下半年料加大推盤
　　　　　　　　﹡儲局擬年內再加兩次息，美股受壓，美債收益率上揚
　　　　　　　　﹡儲局加快加息步伐，美元微升，圓匯見３周高位
　　　　　　　　﹡券商耀才（０１４２８）輝立，各擬留百億攻小米孖展
　　　　　　　　﹡白宮將試圖阻止國會推翻中興通訊（００７６３）和解協議
　　　　　　　　﹡美國務卿表示目標北韓在特朗普首個任期內大幅裁減核武
　　　　　　　　﹡特朗普稱北韓不再是一個核威脅
　　　　　　　　﹡地建會反對，指未能對症下藥
　　　　　　　　﹡香港金管局貼現窗基本利率上調２５點子至２﹒２５厘
　　　　　　　　﹡鮑威爾稱未在經濟數據中看到貿易政策所造成的影響
　　　　　　　　﹡聯儲局一如預期加息，料今年再加息兩次
　　　　　　　　﹡聯儲局上調美國今年經濟增長預測至２﹒８％
　　　　　　　　﹡拆息撲１﹒６厘，全線Ｈ按觸及封頂
　　　　　　　　﹡陳德霖表示聯儲局調高加息次數預測不出為奇
　　　　　　　　﹡撤ＭＰＦ對沖，勞資雙方達共識
　　　　　　　　﹡傳美國擬明日起向部分中國商品加徵關稅
　　　　　　　　﹡港認證綠債４家已發行，餘下一家料下周公布
　　　　　　　　﹡開放式廚房落空，半山ＴＨＥ　ＩＣＯＮ買家索償
　　　　　　　　﹡天下圖（００４０２）擬「五合一」，每手改為１００００股
　　　　　　　　﹡國盛投資（０１２２７）供股或不獲聯交所批准，今早復牌
　　　　　　　　﹡智易控股（０８１００）獲溢價逾１％提收購要約，今早復牌
　　　　　　　　﹡寰宇國際金融（０１０４６）收到催款函索償２０４０萬元
　
　　《國企紅籌》﹡高盛下調中興（００７６３）目標價，Ａ股１９元人幣Ｈ股１５港元
　　　　　　　　﹡中國置業投資（００７３６）折讓近１２％配新股，淨籌３５８４萬元
　　　　　　　　﹡河北建設（０１７２７）４﹒８６億人幣出售房產公司
　
　　《中國要聞》﹡方星海表示要進一步夯實跨境執法合作法律基礎
　　　　　　　　﹡中證報指ＣＤＲ與海外股價格差異少，難有套利空間

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