《日出而作》儲局料今年加息４次上調經濟預測，道指跌１１９點

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５２０１．２０ 跌 １１９．５３點╱０．４７％

標普５００ ２７７５．６３ 跌 １１．２２點╱０．４０％

納斯達克 ７６９５．７０ 跌 ８．１０點╱０．１１％

倫敦富時１００ ７７０３．７１ 跌 ０．１０點╱０．００％

法蘭克福ＤＡＸ １２８９０．５８ 升 ４８．２８點╱０．３８％

巴黎ＣＡＣ４０ ５４５２．７３ 跌 ０．６４點╱０．０１％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．２６，歐元兌美元１．１８０１



《最新資訊》﹡百城住宅庫存１０個月可賣完，房企下半年料加大推盤

﹡儲局擬年內再加兩次息，美股受壓，美債收益率上揚

﹡儲局加快加息步伐，美元微升，圓匯見３周高位

﹡券商耀才（０１４２８）輝立，各擬留百億攻小米孖展

﹡白宮將試圖阻止國會推翻中興通訊（００７６３）和解協議

﹡美國務卿表示目標北韓在特朗普首個任期內大幅裁減核武

﹡特朗普稱北韓不再是一個核威脅

﹡地建會反對，指未能對症下藥

﹡香港金管局貼現窗基本利率上調２５點子至２﹒２５厘

﹡鮑威爾稱未在經濟數據中看到貿易政策所造成的影響

﹡聯儲局一如預期加息，料今年再加息兩次

﹡聯儲局上調美國今年經濟增長預測至２﹒８％

﹡拆息撲１﹒６厘，全線Ｈ按觸及封頂

﹡陳德霖表示聯儲局調高加息次數預測不出為奇

﹡撤ＭＰＦ對沖，勞資雙方達共識

﹡傳美國擬明日起向部分中國商品加徵關稅

﹡港認證綠債４家已發行，餘下一家料下周公布

﹡開放式廚房落空，半山ＴＨＥ ＩＣＯＮ買家索償

﹡天下圖（００４０２）擬「五合一」，每手改為１００００股

﹡國盛投資（０１２２７）供股或不獲聯交所批准，今早復牌

﹡智易控股（０８１００）獲溢價逾１％提收購要約，今早復牌

﹡寰宇國際金融（０１０４６）收到催款函索償２０４０萬元



《國企紅籌》﹡高盛下調中興（００７６３）目標價，Ａ股１９元人幣Ｈ股１５港元

﹡中國置業投資（００７３６）折讓近１２％配新股，淨籌３５８４萬元

﹡河北建設（０１７２７）４﹒８６億人幣出售房產公司



《中國要聞》﹡方星海表示要進一步夯實跨境執法合作法律基礎

﹡中證報指ＣＤＲ與海外股價格差異少，難有套利空間

