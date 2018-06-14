【空置稅】高盛：新稅若實施影響樓市投資氣氛大於基本因素

《經濟通通訊社１４日專訊》高盛證券發表研究報告指，就香港政府官員在近日對徵收「空

置稅」論調，相信即使針對一手樓的空置稅實施，對樓市投資氣氛的影響將大於基本因素。

報告指，在政府所提及９０００個一手空置單位中，約有６０００個單位是近期才落成，該

行相信此數量受新政策的影響不大，發展商仍會繼續出售新落成的單位。高盛又提到，二手市場

的空置單位數量更大，有約４﹒３萬個單位，惟該些單位將不會受新政策所影響。

有傳聞指「空置稅」的稅會是以差餉的５％為基礎，高盛認為，即使稅率以５％的倍數計算

，對市場仍可以負擔，而比起樓價的升幅，新稅項對發展商成本亦只有輕微影響，不過實際影響

要待確定稅率後才能計算。

高盛又提出，政府此舉是確認會維持於樓市推行緊縮政策，整體政策仍會繼續以增加供應為

目標。在行業中，該行較為推薦有零售業務的收租股，包括九龍倉置業（０１９９７）並予其「

買入」評級，目標價６６元。在發展商中，該行首推新鴻基地產（０００１６）及信和置業（０

００８３），予兩間公司「買入」評級，目標價分別為１６６元及１７元。（ｋｙ）





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