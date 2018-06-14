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即市新聞

14/06/2018 15:58

【空置稅】高盛：新稅若實施影響樓市投資氣氛大於基本因素

　　《經濟通通訊社１４日專訊》高盛證券發表研究報告指，就香港政府官員在近日對徵收「空
置稅」論調，相信即使針對一手樓的空置稅實施，對樓市投資氣氛的影響將大於基本因素。
　　報告指，在政府所提及９０００個一手空置單位中，約有６０００個單位是近期才落成，該
行相信此數量受新政策的影響不大，發展商仍會繼續出售新落成的單位。高盛又提到，二手市場
的空置單位數量更大，有約４﹒３萬個單位，惟該些單位將不會受新政策所影響。
　　有傳聞指「空置稅」的稅會是以差餉的５％為基礎，高盛認為，即使稅率以５％的倍數計算
，對市場仍可以負擔，而比起樓價的升幅，新稅項對發展商成本亦只有輕微影響，不過實際影響
要待確定稅率後才能計算。
　　高盛又提出，政府此舉是確認會維持於樓市推行緊縮政策，整體政策仍會繼續以增加供應為
目標。在行業中，該行較為推薦有零售業務的收租股，包括九龍倉置業（０１９９７）並予其「
買入」評級，目標價６６元。在發展商中，該行首推新鴻基地產（０００１６）及信和置業（０
００８３），予兩間公司「買入」評級，目標價分別為１６６元及１７元。（ｋｙ）


　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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