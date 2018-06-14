《油金掠影》美庫存減幅大油價跌後升，儲局料再加息２次金價微漲

《經濟通通訊社１４日專訊》油價周三（１３日）先跌後升，早前數據顯示上周美國原油庫

存跌幅超過預期，表明美國的原油需求強勁。布蘭特８月期油收漲０﹒８６美元或１﹒１％，報

７６﹒７４美元。美國７月期油收高０﹒２８美元或０﹒４％，報６６﹒６４美元。

市場預期石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）和其他產油國可能在下星期舉行的維也納會議上降低

減產力度，擔憂美國供應不斷上升。不過，美國能源資料協會（ＥＩＡ）公布，上周美國原油庫

存減少４１０萬桶，市場預估為減少２７０萬桶。



＊觀望歐日貨幣政策，美匯上揚＊



美聯儲公布議息結果，上調聯邦基金利率目標區間２５個點子至１﹒７５－２﹒００％，又

預計今年將加息兩次，預計明年加息三次。

美元兌日圓升至三周高位，金價窄幅上揚。現貨金上漲０﹒２％，報１２９７﹒６４美元。

美國８月期金收漲１﹒９０美元，或０﹒２％，報１３０１﹒３０美元。

投資者保持觀望態度，因為歐洲央行和日本央行今明兩天公布貨幣政策決定，可能影響金價

。歐洲央行預計將暗示撤走其龐大的購債計劃，可能提振歐元和刺激歐洲黃金需求。

白銀升０﹒５％，報１６﹒９４美元。鉑金漲０﹒７％，報９００﹒５０美元。鈀金下跌０

﹒８％，報１０１０﹒５０美元。（ｆｆ）

