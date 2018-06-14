《外圍焦點》歐央行議息，美國公布一周失業數據

《經濟通通訊社１４日專訊》亞洲股市下跌，美國聯儲局決策者預期下半年加息幅度較市場

預期的為高，削弱投資者的風險胃納。同時，內地公布的經濟數據較預期為弱，影響市場氣氛。

港股方面，恆生指數收市報３０４４０，跌２８４點或０﹒９％，成交９６１億元。



＊歐洲央行議息＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間今晚７：４５ｐｍ，歐洲央行管理委員會開會，會後發布

利率聲明，料維持利率於０％不變；歐洲央行存款授信額度利率料維持於負０﹒４％。

８：３０ｐｍ，歐洲央行總裁德拉吉在利率會議後舉行記者會。

今晚１０：００ｐｍ，挪威央行副總裁Ｅｇｉｌ Ｍａｔｓｅｎ發表講話。

此外，土耳其央行發布６月貨幣政策委員會會議記錄。

１０：３０ｐｍ，能源資料協會（ＥＩＡ）公布一周美國地下天然氣庫存。



＊美國公布一周失業數據和５月零售銷售＊



在數據方面，今晚８：３０ｐｍ，加拿大公布４月新屋價格，月率料維持於持平；年率料由

２﹒４％降至１﹒７％。

同時，美國公布一周首次申請失業救濟金人數，料由２２﹒２萬升上２２﹒３萬；連續申請

失業救濟金人數料由１７４﹒１萬下降至１７３﹒２萬。美國５月進口物價月率料由０﹒３％升

上０﹒５％；年率料由３﹒３％升上３﹒９％。美國５月零售銷售月率料由０﹒２％升上

０﹒４％。

１０：００ｐｍ，美國公布４月企業存貨，料由持平升上０﹒３％。（ｈｏ）

