《經濟通通訊社１４日專訊》美元周三（１３日）微升，兌日圓觸及３周高位，因美國聯儲
局預計今年還將加息兩次。
美元受聯儲局鷹派立場帶動的升勢消退，因交易商在歐洲央行貨幣政策會議前先行獲利。美
元兌歐元升０﹒４％至１﹒１７８９美元。美元兌日圓靠穩在１１０﹒３２日圓，在聯儲局發布
貨幣政策聲明後不久觸及３周高位的１１０﹒８４日圓。（ｍｎ）
14/06/2018 08:15
《匯市走勢》儲局加快加息步伐，美元微升，圓匯見３周高位
《經濟通通訊社１４日專訊》美元周三（１３日）微升，兌日圓觸及３周高位，因美國聯儲
局預計今年還將加息兩次。
美元受聯儲局鷹派立場帶動的升勢消退，因交易商在歐洲央行貨幣政策會議前先行獲利。美
元兌歐元升０﹒４％至１﹒１７８９美元。美元兌日圓靠穩在１１０﹒３２日圓，在聯儲局發布
貨幣政策聲明後不久觸及３周高位的１１０﹒８４日圓。（ｍｎ）
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