《匯市走勢》儲局加快加息步伐，美元微升，圓匯見３周高位

《經濟通通訊社１４日專訊》美元周三（１３日）微升，兌日圓觸及３周高位，因美國聯儲

局預計今年還將加息兩次。

美元受聯儲局鷹派立場帶動的升勢消退，因交易商在歐洲央行貨幣政策會議前先行獲利。美

元兌歐元升０﹒４％至１﹒１７８９美元。美元兌日圓靠穩在１１０﹒３２日圓，在聯儲局發布

貨幣政策聲明後不久觸及３周高位的１１０﹒８４日圓。（ｍｎ）

